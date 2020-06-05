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Kübra Par'ın Uğur Dündar yazısı kriz yarattı! Yayından kaldırıldı ardından...

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 15:25 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Kübra Par'ın, Uğur Dündar'ın bir röportaj deneyimi sırasında çıkan kavganın görüntülerine ilişkin kaleme aldığı yazısı önce yayından kaldırıldı, ardından değiştirilerek yeniden yayına alındı.

Kübra Par'ın Uğur Dündar yazısı kriz yarattı! Yayından kaldırıldı ardından...

Gazeteci Uğur Dündar'ın dün sosyal medyada geçmiş yıllara ait çok konuşulan bir videosuyla ilgili Habertürk yazarı Kübra Par'ın yazısı krize neden oldu.

Par, görüntülere ilişkin ilk olarak "Uğur Abi’nin bu kadar cinsiyetçi ve galiz küfürler etmesini ona hiç yakıştıramadım" yorumunu yaptı. Yayından kaldırılan ve 'O yumruk tamam ama...' başlığıyla yeniden verilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Bu arada Uğur Abi meşru müdafaa durumunda başarılı bir 'aktif' savunma uygularken ağzından ister istemez durum icabı küfürlü sözler de çıkıyor.

Ama biz o küfürlerin nezaketiyle tanıdığımız Uğur Abi'yi yansıtmadığına, kavga refleksiyle bir insanlık hali olarak sarf edildiğine ve yayınlanmasından da en çok kendisinin üzülmüş olduğuna eminiz."

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