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Kucağında bebeği olan eski eşini bıçaklayan şüpheli, tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 15:07 | Son Güncelleme

MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde kucağında bebeği, yanında 10 yaşındaki kızı olan eski eşi H.D.'yi (35) sokak ortasında dövüp bıçaklayan Ali A., tutuklandı.

Kucağında bebeği olan eski eşini bıçaklayan şüpheli, tutuklandı

Nezir GÜNEŞ/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde kucağında bebeği, yanında 10 yaşındaki kızı olan eski eşi H.D.'yi (35) sokak ortasında dövüp bıçaklayan Ali A., tutuklandı.
Olay, dün öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Kilise Caddesi'nde meydana geldi. Yanındaki çocuğu ve kucağındaki bebeğiyle yürüyen H.D., kendisini takip eden eski eşi Ali. A.'nın saldırısına uğradı. Kızının gözleri önünde eşini dövüp bıçaklayan Ali. A.'ya çevredekiler müdahale etti. H.D., kanlar içinde yere yığılırken, kızı ise büyük korku yaşadı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.D., çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Ali A.'yı dün akşam saatlerinde oturduğu evde düzenlenen operasyonla yakaladı. Polis merkezine götürülen Ali A., sorgusunun ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Ali A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
H.D.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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Kucağında bebeği olan eski eşini bıçaklayan şüpheli, tutuklandıKucağında bebeği olan eski eşini bıçaklayan şüpheli, tutuklandıKucağında bebeği olan eski eşini bıçaklayan şüpheli, tutuklandıKucağında bebeği olan eski eşini bıçaklayan şüpheli, tutuklandı

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