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Kucağında bebeğiyle yürüyen kadın silahla başından vuruldu! Bebek kadının altında kaldı

26.11.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da korkunç olay! Sultangazi'de kucağındaki bebeğiyle yürüyen yabancı uyruklu kadın, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla başından vuruldu. Ağır yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Saldırganının ise olay yerinden hızla kaçtığı belirlendi.

Kucağında bebeğiyle yürüyen kadın silahla başından vuruldu! Bebek kadının altında kaldı

Olay, saat 18.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kucağındaki bebeğiyle yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadına, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi tarafından silahla ateş edildi.

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SALDIRGAN KAÇTI

Saldırıyı gerçekleştiren kişi hızla olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekiler, ağır yaralanan kadına yardım etmek için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alıp, kadını yaralayan kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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"BEBEĞİ ALTINDA KALDI"

Yaralı kadının yardımına koşan Halil İbrahim Aslan, “İş yerinde oturuyordum, dışarıya çıktım. O sırada elinde bebeğiyle yolun karşısına geçmek isteyen kadını gördüm. Bir adam, kadının yanına yaklaşarak başına ateş etti. Yaralı kadın olduğu yerde bebeğinin üstüne yattı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Biz de kadının yardımına koştuk ve bebeği aldık. Bebeği ambulansa koyduk. Kadın ölmüş olabilir" dedi.

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Görgü tanığı Ahmet Şahin ise, “İş yerinde otururken silah sesini duyup dışarı çıktım. Kadın yerde yatıyordu. Bebeği altında kalmıştı. Biz kadını kaldırarak bebeği aldık. Sağlık ekipleri geldi ve kadını ambulansa aldılar. Kadın yerdeyken bilinci açık değildi, hareketsiz duruyordu" şeklinde konuştu. (DHA)

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Sultangazi silah kadın

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