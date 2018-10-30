Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta kimliği belirsiz kişi, kucağında bebek olan kadını döverek bayılttı. Tüm bu yaşanalar, cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Şazibey Mahallesi'ndeki boş bir arazide meydana geldi. Bir erkek, yanında 2 çocuk ve kucağında da bebek olan bir kadınla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında erkek, eşi olduğu tahmin edilen kadını defalarca tokatladı. Bu sırada çocukların yaşananlardan dolayı ağladıkları görüldü. Çocukların feryatları ve kadının engellemeye çalışmasına rağmen şuurunu kaybettiği görülen kişi, şiddet uygulamayı sürdürdü. Kadın, aldığı darbelere dayanamayarak bayılırken, bebek ise vucudunun altında kaldı. İki küçük çocuk ise dizlerinin üzerinde çökerek ağlamayı sürdürdü. Tüm bu yaşananlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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