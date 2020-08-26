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Kucağında bebek olan kadının uygunsuz fotoğrafları olay olmuştu! İfadesi ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 12:08 | Son Güncelleme

Sosyal medyada medyada 'Elif Sarı' ismiyle açılan hesaptan, kucağında bebek olan kadının uygunsuz fotoğraf ve mesajları paylaşıldı. Yapılan çalışmayla fotoğraflardaki kadının yurt dışında yaşadığı, hesabı ise Gaziantep'ten Yunus E.'nin kullandığı belirlendi. Tepkilerin ardından gözaltına alınan Yunus E., sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, "Cahillik ettim, çok pişmanım" dedi.

Kucağında bebek olan kadının uygunsuz fotoğrafları olay olmuştu! İfadesi ortaya çıktı

Sosyal medyada 'Elif Sarı' ismiyle açılan hesaptan, kucağında bebeği olan kadının müstehcen fotoğraf ve mesajları paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları, fark ettikleri paylaşımların ardından yetkililere hesabın kapatılması ve kadının tutuklanması yönünde çağrıda bulundu.

KADIN VE ÇOCUK YURT DIŞINDAYMIŞ

Sosyal medyada tepkilere yol açan olayın ardından İçişleri Bakanlığı'nca kullanıcının bulunması için çalışma başlatıldı. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptığı araştırmada, fotoğraftaki kadın ve çocuğun yurt dışında olduğunu, Türkiye ile bağlantısının bulunmadığını saptadı.

HESABI KULLANAN YUSUF E. GÖZALTINDA

Araştırmada ayrıca 'Elif Sarı' ismiyle yayımlanan paylaşımın, Yunus E. tarafından yapıldığı ve şüphelinin Gaziantep'te olduğu belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus E.'yi tespit ettiği adresinde gözaltına aldı. Fabrikada çalıştığı öğrenilen Yunus E.'nin adresinde arama yapan ekipler, bilgisayar ve çeşitli dijital materyallere incelemek üzere el koydu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Yunus E.'nin, pişman olduğunu, kadın ve bebeğinin fotoğraflarını internetten bulduktan sonra sahte isimle hesap açtığını söylediği öğrenildi.

'DUA EDİN! ÇOK PİŞMANIM'

Sorgusu tamamlanan Yunus E., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Yunus E., getirilişi sırasında adliye çevresinde bekleyen yakınlarına "Dua edin" diye seslendi. Yunus E., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ise "Bir cahillik ettim. Çok pişmanım" dedi.

(DHA)

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