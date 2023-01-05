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  4. Kucağında bebekle ambulans şoförünü bıçaklamıştı! O şüpheli yakalandı

Kucağında bebekle ambulans şoförünü bıçaklamıştı! O şüpheli yakalandı

05.01.2023 01:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Başakşehir'de geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olayın görüntüleri dehşete düşürmüştü. Bir kadının kucağında bebek ve elinde bıçak olduğu o anlar akıllara durgunluk verirken, kadının ambulansın aracına çarptığını iddia etmesi üzerine ambulans şoförünü kolundan bıçakla yaraladığı öğrenilmişti. Ambulans şoförünü yaralayan şüpheli kadın ve arkadaşı polis ekiplerince yakalandı.

Kucağında bebekle ambulans şoförünü bıçaklamıştı! O şüpheli yakalandı

İstanbul Başakşehir'de trafik kazası sonrası tartıştığı ambulans şoförünü kolundan bıçakla yaralayan şüpheli ve yanındaki arkadaşı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Başakşehir'de, 3 Ocak'ta, özel ambulans ile bir otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

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Kazanın ardından ambulans şoförü Bayram E. ile Zekiye K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Zekiye K. ambulans şoförünü bıçakla kolundan hafif yaraladıktan sonra yanındaki arkadaşı Çağla N.K. ile olay yerinden uzaklaştı.

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Kavga görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Zekiye K. ve Çağla N.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından yasal işlem yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezi Amirliğine teslim edildiği öğrenildi. (AA)

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