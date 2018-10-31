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Kucağında bebekle eşinden dayak yedi, şikayetçi olmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 11:26 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta tartıştığı eşi A.K.'yı (24) kucağında bebek varken döverek bayıltan Musa K.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta tartıştığı eşi A.K.'yı (24) kucağında bebek varken döverek bayıltan Musa K. (29) gözaltına alındı. A.K, eşinden şikayetçi olmadı. Olay, dün öğle saatlerinde Şazibey Mahallesi'ndeki boş bir arazide meydana geldi. Musa K., kucağında bebek, yanında da 2 çocuğu olan eşi A.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Musa K. eşini defalarca tokatladı. A.K., aldığı darbelere dayanamayarak bayılıp düştü. Tüm bu yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüleri inceleyen polis, Musa K.'yi gözaltına aldı. İfadesi alınan A.K. ise eşinden şikayetçi olmadı. Musa K.'nin emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.

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