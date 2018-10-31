Kucağında bebekle eşinden dayak yedi, şikayetçi olmadı (2)

SERBEST BIRAKILDI\nKahramanmara\u015f'ta e\u015fi A.K.'yi d\u00f6verek bay\u0131ltan Musa K., emniyetteki sorgusunun ard\u0131ndan adliyeye sevk edildi. Musa K., \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece adli kontrol karar\u0131yla serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131.PARTNER\u0130lk defa g\u00f6receksiniz! \u0130\u015fte \u0130stanbul'da toplu idam\u0131n foto\u011fraf\u0131....Cinayet san\u0131\u011f\u0131 trans bireye tahliye talebi salonu kar\u0131\u015ft\u0131rd\u0131Mezarl\u0131kta hayatlar\u0131n\u0131n \u015fokunu ya\u015fad\u0131lar! 'Akl\u0131m\u0131z duracak sand\u0131k'
Okuyucu Yorumları 0 yorum