Kucağında bebekle eşinden dayak yedi, şikayetçi olmadı (3)

BAŞSAVCILIK: SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ta Musa K.'nin kucağında bebek olan eşi A.K.'yi döverek bayıltmasıyla ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada A.K. ve bebeği Y.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Olay hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, A.K.'nin olay hakkında şikayetçi olmadığı ve herhangi bir tedbir talebinin bulunmadığı, gözaltına alınan şüpheli M.K.'nin işlediği fiil sebebiyle soruşturma işlemlerinin ise devam ettiği kamuoyuna saygı ile duyurulur."

