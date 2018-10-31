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Kucağında bebekle eşinden dayak yedi, şikayetçi olmadı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 16:16 | Son Güncelleme

BAŞSAVCILIK: SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR Kahramanmaraş'ta Musa K.'nin kucağında bebek olan eşi A.K.'yi döverek bayıltmasıyla ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

BAŞSAVCILIK: SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş'ta Musa K.'nin kucağında bebek olan eşi A.K.'yi döverek bayıltmasıyla ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada A.K. ve bebeği Y.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, şöyle denildi:
"Olay hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, A.K.'nin olay hakkında şikayetçi olmadığı ve herhangi bir tedbir talebinin bulunmadığı, gözaltına alınan şüpheli M.K.'nin işlediği fiil sebebiyle soruşturma işlemlerinin ise devam ettiği kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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