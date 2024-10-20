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  4. Kucağında bebekle hastanenin önünde sinir krizi geçirdi! "Katiller, yaşadıklarımı anlatacağım! Parçalarım kendimi"

Kucağında bebekle hastanenin önünde sinir krizi geçirdi! "Katiller, yaşadıklarımı anlatacağım! Parçalarım kendimi"

20.10.2024 18:44
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Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
20.10.2024 18:44
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Türkiye'nin gündemindeki 10 bebeğin ölümüne neden olan "yenidoğan bebek çetesi" skandalıyla ilgili soruşturma kapsamında ruhsatı iptal edilen hastanelerden birisi de Özel Medilife Hastanesi'ydi. Hastanenin önünde kucağında bebekle gelen bir kadın sinir krizi geçirdi. "Katiller" diye bağıran kadının feryatları görüntülendi. İşte detaylar...

SGK'dan günlük 8 bin lira alabilmek için bebekleri yoğun bakımda tutarak ölümlerine neden olan Yenidoğan çetesi soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı "Yenidoğan çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneyle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın da incelemesi devam ediyor.

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"KATİLLER, YAŞADIKLARIMI ANLATACAĞIM!"

Soruşturma kapsamında ruhsatı iptal edilen hastanelerden birisi de Özel Medilife Hastanesi'ydi. ‘Yenidoğan Çetesi’ soruşturmasında adı geçen Özel Medilife Hastanesi önüne kucağında bebekle gelen bir kadın sinir krizi geçirdi.

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Hastanenin önünde feryat eden anne, "Benim çocuğum burada bu Atilla Yılmaz şerefsizi... Katil! Katiller, yaşadıklarımı anlatacağım! Parçalarım kendimi. Ölüm çıkar benim burdan" ifadelerini kullandı.

Anneyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye yenidoğan çetesi
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