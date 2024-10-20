Kucağında bebekle hastanenin önünde sinir krizi geçirdi! "Katiller, yaşadıklarımı anlatacağım! Parçalarım kendimi"

SGK'dan günlük 8 bin lira alabilmek için bebekleri yoğun bakımda tutarak ölümlerine neden olan Yenidoğan çetesi soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı "Yenidoğan çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneyle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın da incelemesi devam ediyor.

"KATİLLER, YAŞADIKLARIMI ANLATACAĞIM!"

Soruşturma kapsamında ruhsatı iptal edilen hastanelerden birisi de Özel Medilife Hastanesi'ydi. ‘Yenidoğan Çetesi’ soruşturmasında adı geçen Özel Medilife Hastanesi önüne kucağında bebekle gelen bir kadın sinir krizi geçirdi.

Hastanenin önünde feryat eden anne, "Benim çocuğum burada bu Atilla Yılmaz şerefsizi... Katil! Katiller, yaşadıklarımı anlatacağım! Parçalarım kendimi. Ölüm çıkar benim burdan" ifadelerini kullandı.

Anneyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.