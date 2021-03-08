Kucağında çocuğu olan kadına yol ortasında yumruk attı

Dedeoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kimliği tespit edilemeyen 1 kişi, kucağında çocuk bulunan ve eşi olduğu tahmin edilen kadına yumruk attı. Bağırıp, hakaretler de eden adam, daha sonra kadın ile birlikte taksiye binip, bölgeden uzaklaştı.

8 Mart Kadınlar Günü'nde yaşanan olaya tanık olanlar ise hemen polisi aradı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntüde; Eşyalarını bineceği taksinin bagajına koyan ve kucağında çocuk olan kadına, adam, bağırarak yumruk atıyor.

DHA

