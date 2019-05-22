Kucağında çocuğuyla karşıya geçen kadına çöp kamyonu çarptı

Esenyurt’ta kucağında çocuğuyla karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın, çöp kamyonunun altında kaldı. Son anda kucağındaki çocuğunu fırlatan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Esenyurt Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi’nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Bahar T., kucağında çocuğuyla karşıdan karşıya geçmek isterken o sırada çöp toplayan Esenyurt Belediyesine ait çöp kamyonunun altında kaldı. Kazada

son anda kucağındaki çocuğunu fırlatan Bahar T. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını hastaneye kaldırırken, kamyon şoförü gözaltına alındı.

Görgü tanıkları, kadının kamyonun kör noktasında kaldığını ve şoförün kadını fark etmediğini iddia etti. Kaza anı ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.



