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  4. Kucağındaki 9 aylık çocuğu kaçırıldı! Gözyaşlarıyla yardım istedi

Kucağındaki 9 aylık çocuğu kaçırıldı! Gözyaşlarıyla yardım istedi

12.08.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde şoke eden bir olay yaşandı. Azerbaycan uyruklu Esmıra Sadıkova (42), yardım almaya gittiği valilik binasından çıkışında darbedilip kucağındaki 9 aylık çocuğu kaçırıldı. İddiaya göre olayı, Sadıkova'nın bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı Ümit K. gerçekleştirdi. Sadıkova, sokak ortasında ağlayarak, yanına gelen polisten yardım istedi. İşte olayın detayları...

Kucağındaki 9 aylık çocuğu kaçırıldı! Gözyaşlarıyla yardım istedi

Şoke eden olay, Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yaşandı. Bir süre dini nikahla birlikte yaşayan Esmıra Sadıkova ile Ümit K.'nin çocuğu oldu. Zamanla çift arasında yaşanan şiddetli geçimsizlik sonucu Sadıkova, Ümit K. hakkında tedbir kararı aldırdı.

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Daha sonra Sadıkova, yardım talebinde bulunmak için valilik binasına gitti. Görüşmeden çıkan Sadıkova'nın yanına yaklaşan Ümit K., tokat atıp kucağındaki 9 aylık çocuğu alıp kaçtı.

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"Bebeğimi kaçırdılar" diye ağlayan Sadıkova, yanına gelen polisle ve çevredekilere durumu anlatıp yardım istedi. Polis, Sadıkova'yı Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) İl Müdürlüğü'ne teslim etti.

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Ümit K. ise polisle telefon görüşmesi sonrası ifade vermek üzere Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne gitti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum çocuk kaçırma
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