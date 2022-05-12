Kucağındaki bebeğe rağmen Hasret Dalkoparan'ı katletmişti! Cinayet göz göre göre gelmiş

İstanbul Ümraniye'de 4 Şubat'ta yaşanan olayda 21 yaşındaki Ozan Dum, 20 yaşındaki dini nikahlı eşi Hasret Dalkoparan'ı kucağında bebeği olmasına rağmen başına 4-5 el ateş ederek öldürdü. Olayla ilgili soruşturma tamamlanırken savcılık, Dum'un ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıla kadar hapsini istedi. Eşinin kendini aldattığını ifade eden Ozan Dum, "Eşimin hamile olduğunu bilmiyordum" dedi. Mahkeme Dum'un tutukluk halinin devamına karar verdi.

ONU ÖLDÜRECEĞİNE DAİR TEHDİTLER SAVURDU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, genç kadının 5 aylık hamile hem de 1 yaşını yeni tamamlamış küçük kız çocuğu sahibi olduğu cümlelerine yer verildi. İddianameye göre, eşinden şiddet gören Hasret Dalkoparan ağabeyinin evine sığındı. Sözde eşi ise sürekli gelip ve haber gönderip eve dönmediği takdirde onu öldüreceğine dair tehditler savurdu.

"BAŞINA 4-5 EL ATEŞ EDİP KAÇTI"

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre Ozan Dum olay günü evde kimin olduğunu öğrenmek için çocuğunu sevme bahanesini kullanarak eşinin yanına geldi. Evde eşinin ağabeyini görünce çıktı ama yakın bir yerlerde bekledi. Ağabey evden çıkar çıkmaz silahıyla içeri girdi. Kucağında küçük kızı bulunan Hasret Dalkoparan'a "yalnız konuşmamız lazım" diyerek evde bulunan yengesinin gitmesini ima etti. Genç kadın ise "burada konuşabiliriz" dediği anda dehşeti yaşattı. Savcılık, "maktuleyi bebeğini taşır vaziyette kafasını kollarının arasına alarak başına 4-5 el kadar ateş edip kaçtı" diyerek dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

"YANINDA KÜÇÜK BEBEĞİ VARDI"

Yakalanan acımasız adam, "imam nikahlı eşim beni aldattı" savunmasının arkasına sığındı. Olaya tanık olan Hasret Dalkoparan'ın yengesi de vahşetin bir diğer boyutunu anlattı. "Önce evi kontrol etti. Eşim ayrılır ayrılmaz eve girdi. Çocuklarım da evdeydi. Çocuklarımız olmasına rağmen öldürdü. Ben kendimi ve çocuklarımı korumak için başka odaya sığındım. Döndüğümde Hasret kanlar içindeydi. Yanında da küçük bebeği vardı" dedi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Cani adamın genç kadını kendisine dönmediği için öldürmeye karar verip hazırlık yaptığını kaydeden savcılık, "Evde kendisini engelleyecek kişilerin olmadığından emin olduktan sonra hamile olduğunu bilerek ve kucağında henüz daha 1 yaşında bebeği olduğu halde kafasına sıkarak öldürdü. Bu hem tasarlayarak hem de hamile kadına karşı işlenmiş bir cinayet" cümleleriyle adeta kadın cinayetlerine "yeter" dedi.

Sanığın "aldattı" şeklindeki klasik savunmasına da değinen savcılık, "İfadesi suçunun tahrik altında işlendiğini düşündürüp sonucunu hafifletmek niteliğini taşıyor" dedi. "Gebe olduğu bilinen kadını tasarlayarak öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıla kadar hapsini istedi.

MAHKEME KARAR VERDİ

"Eşimin hamile olduğunu bilmiyordum. Bunu ailem görüşe geldiğinde öğrendim. Pişmanım" diyen sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme ise yargılamayı önümüzdeki günlerde gerçekleştirecek.



