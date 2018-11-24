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Kucağındaki torunuyla evinde çıkan yangını izledi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 08:10 | Son Güncelleme

ADANA'da bir apartmanın 7'inci katındaki evin balkonunda bulunan buzdolabından çıkan yangın, çevrede korkuya neden oldu.

Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) ADANA'da bir apartmanın 7'inci katındaki evin balkonunda bulunan buzdolabından çıkan yangın, çevrede korkuya neden oldu. Ev sahibi Derya Turgay Keleş (63), kucağındaki 3 yaşındaki torunuyla itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasını endişeyle izledi. Yangın, saat 03.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mavi Bulvar'da bulunan 14 katlı apartmanın 7'inci katında Derya Turgay Keleş'a ait evin balkonunda çıktı. Evi saran dumana uyanan Keleş, balkondan yükselen alevleri fark edince, eşi, çocukları ve torununu uyandırıp dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Ekipler yangının sıçrama ihtimaline karşı üst katta oturan apartman sakinlerini binadan tahliye etti. Bina içinden hortum ve dışarıdan merdivenli araçla alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını daha fazla büyümeden söndürdü. Ev sahibi Keleş ise kucağındaki 3 yaşındaki torunuyla söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle izledi. Hasara yol açan ve gece apartman sakinlerinde paniğe neden olan yangının, balkondaki buzdolabından kaynaklandığı tespit edildi. Binadaki dumanın tahliye edilmesinin ardından apartman sakinleri tekrar evlerine girdi.

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