HABER

Kucağındaki torunuyla evinin yanışını izledi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 08:17 | Son Güncelleme

ADANA'da bir apartmanın 7'inci katındaki evin balkonunda buzdolabından çıkan yangın, korkuya neden oldu.

Kucağındaki torunuyla evinin yanışını izledi

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir apartmanın 7'inci katındaki evin balkonunda buzdolabından çıkan yangın, korkuya neden oldu. Ev sahibi Derya Turgay Keleş (63), kucağında 3 yaşındaki torunuyla itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasını endişeyle izledi.
Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mavi Bulvar'da bulunan 14 katlı apartmanın 7'inci katındaki Derya Turgay Keleş'a ait evin balkonunda, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Evi saran dumana uyanan Keleş, balkondan yükselen alevleri fark edince, eşi, çocukları ve torununu uyandırıp, dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, yangının büyüme ihtimaline karşı üst katta oturan apartman sakinlerini binadan tahliye etti. Bina içinden hortum ve dışarıdan merdivenli araçla alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını daha fazla büyümeden söndürdü. Ev sahibi Keleş ise kucağında 3 yaşındaki torunuyla söndürme çalışmasını endişeli gözlerle izledi.
Zarara yol açan ve gece apartman sakinlerine korku anlar yaşatan yangının, balkondaki buzdolabından kaynaklandığı tespit edildi. Binadaki dumanın tahliye edilmesinin ardından apartman sakinleri tekrar evlerine girdi.

FOTOĞRAFLI

Kucağındaki torunuyla evinin yanışını izlediKucağındaki torunuyla evinin yanışını izlediKucağındaki torunuyla evinin yanışını izlediKucağındaki torunuyla evinin yanışını izledi

PARTNERGalada şıklık yarışıGalada şıklık yarışı
Madde bağımlısı, cami avlusunda kendini yaktıMadde bağımlısı, cami avlusunda kendini yaktı
Ataç yutan 2 yaşındaki Salim, ameliyata alındıAtaç yutan 2 yaşındaki Salim, ameliyata alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

12 bin kilometrekarelik mini ülke dünya devlerini karşısına aldı

12 bin kilometrekarelik mini ülke dünya devlerini karşısına aldı

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Ahmet Çakar'dan olay iddia!

Ahmet Çakar'dan olay iddia!

Çarpışma dizisindeki kaza sahnesi nasıl çekildi? İşte Çarpışma'daki kaza sahnesinin perde arkası ve detayları

Çarpışma dizisindeki kaza sahnesi nasıl çekildi? İşte Çarpışma'daki kaza sahnesinin perde arkası ve detayları

İstanbul'da şoke eden görüntüler! Sivil polis memuru öğrencileri önce dövdü, daha sonra soydu!

İstanbul'da şoke eden görüntüler! Sivil polis memuru öğrencileri önce dövdü, daha sonra soydu!

AK Parti sürpriz gelişme! İstanbul, Ankara ve İzmir adayları için flaş karar!

AK Parti sürpriz gelişme! İstanbul, Ankara ve İzmir adayları için flaş karar!

İlginizi Çekebilir

Polis drone ile tespit etti! Gölde yaptıkları şey pahalıya patladı

Polis drone ile tespit etti! Gölde yaptıkları şey pahalıya patladı

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Devriye gezen polisler suçüstü yakaladı! Çocuğa taciz iddiasıyla gözaltında

Devriye gezen polisler suçüstü yakaladı! Çocuğa taciz iddiasıyla gözaltında

Lisedeki rezalete tepki yağıyor! Öğretmen 23 kıza kabusu yaşattı

Lisedeki rezalete tepki yağıyor! Öğretmen 23 kıza kabusu yaşattı

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Bebek cinayetinin üç sanığına müebbet hapis

Bebek cinayetinin üç sanığına müebbet hapis

'Hababam Sınıfı'ndan etkilenip mağarada ders yaptılar

'Hababam Sınıfı'ndan etkilenip mağarada ders yaptılar

Yaşlı adamın otobüste yaptıklarını görenler dehşete düştü!

Yaşlı adamın otobüste yaptıklarını görenler dehşete düştü!

Otomobilde kanlı infaz! Önce karısını sonra yanındaki adamı...

Otomobilde kanlı infaz! Önce karısını sonra yanındaki adamı...

Görenler şaşkına döndü! Yerinden çıkarılamayınca...

Görenler şaşkına döndü! Yerinden çıkarılamayınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.