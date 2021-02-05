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  4. Küçik Muhittin, babasına ait tabancayla oynarken başına isabet eden mermiyle öldü

Küçik Muhittin, babasına ait tabancayla oynarken başına isabet eden mermiyle öldü

05.02.2021 09:44 | Son Güncelleme:
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Küçik Muhittin, babasına ait tabancayla oynarken başına isabet eden mermiyle öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 9 yaşındaki Muhittin Açık, babasına ait tabancayla oynarken tetiğe dokununca başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Açık, kurtarılamadı.

Olay, gece geç saatlerde ilçeye 50 kilometre uzaklıktaki Ülkülü Mahallesi’nde meydana geldi. Açık ailesinin 9 yaşındaki çocukları Muhittin, babasına ait ruhsatsız tabancayla oynarken tetiğe dokundu. Dolu olan tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği Muhittin Açık, yaralandı. Silah sesi üzerine odaya giren yakınları Muhittin'i yerde kanlar içinde bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük Muhittin, acil serviste doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Muhittin Açık’ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Küçük Muhittin’in ölüm haberini alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

Jandarmanın olayla soruşturma başlattı.

(DHA)

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