Kuçita ormanlık alanda darbedilmiş halde bulundu!

Tepebaşı Mahallesi'nde yaşayan Merve Fındık (26), 1 Haziran'da 'Kuçita' ismini verdiği üç yaşındaki köpeği kaybolunca aramaya başladı. Fındık, köpeğinin fotoğrafını Zonguldak Belediyesi Sokak Hayvanları görevlilerine dağıttı. Kuçita, ekipler tarafından bir süre sonra evden 10 kilometre uzakta ormanlık alanda görüldü. Haber verilmesiyle ormanlık alana giden Fındık, köpeğini yaralı halde buldu. Sol gözü yerinden çıkan ve vücudunda darp izleri bulunan köpek, Zonguldak Veteriner Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı.

"GÖZÜNÜN ALINMASI GEREKİYOR"

Veteriner Hekim Önder Alkan, köpeğin 3-4 gün önce darbelere bağlı yaralanmalara maruz kaldığını söyledi. Köpeğin sol gözünün tamamen göz yuvasından çıktığını, kafasında da travmaya bağlı bir yara ve sol ayağında ise yırtık bulunduğunu ifade eden Alkan, "Muayene ettik, ameliyata alacağız. Gözünün alınması gerekiyor, gözünün artık canlılığı kaybolmuş. Travmaya bağlı beyninde herhangi bir sıkıntı var mı, yok mu diye röntgeninin çekilmesi gerekiyor. Bütün bunları yapıp hastamızın iyi olacağı kanaatindeyim. Şu an görünen hayati bir tehlikesi yok" dedi.