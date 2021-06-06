HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kuçita ormanlık alanda darbedilmiş halde bulundu!

Kuçita ormanlık alanda darbedilmiş halde bulundu!

06.06.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta kaybolan köpeğini ormanlık alanda darbedilmiş halde bulan kişi, köpeğini bulmaya çalışırken çevresindeki kişilerin kendisine bağırıp hakaret ettiğini söyledi. Yaşananların ilk olmadığını söyleyen kadın, daha önce de baktığı köpek ve yavruların uzağa atıldığını anlattı.

Tepebaşı Mahallesi'nde yaşayan Merve Fındık (26), 1 Haziran'da 'Kuçita' ismini verdiği üç yaşındaki köpeği kaybolunca aramaya başladı. Fındık, köpeğinin fotoğrafını Zonguldak Belediyesi Sokak Hayvanları görevlilerine dağıttı. Kuçita, ekipler tarafından bir süre sonra evden 10 kilometre uzakta ormanlık alanda görüldü. Haber verilmesiyle ormanlık alana giden Fındık, köpeğini yaralı halde buldu. Sol gözü yerinden çıkan ve vücudunda darp izleri bulunan köpek, Zonguldak Veteriner Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı.

"GÖZÜNÜN ALINMASI GEREKİYOR"

Veteriner Hekim Önder Alkan, köpeğin 3-4 gün önce darbelere bağlı yaralanmalara maruz kaldığını söyledi. Köpeğin sol gözünün tamamen göz yuvasından çıktığını, kafasında da travmaya bağlı bir yara ve sol ayağında ise yırtık bulunduğunu ifade eden Alkan, "Muayene ettik, ameliyata alacağız. Gözünün alınması gerekiyor, gözünün artık canlılığı kaybolmuş. Travmaya bağlı beyninde herhangi bir sıkıntı var mı, yok mu diye röntgeninin çekilmesi gerekiyor. Bütün bunları yapıp hastamızın iyi olacağı kanaatindeyim. Şu an görünen hayati bir tehlikesi yok" dedi.

kaybolan-kopegi-kucitayi-yarali-halde-buldu-_4041_dhaphoto1

"İLK VAKA DEĞİL"

Salı gününden bu yana aradığı köpeğini bulduğunda büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Merve Fındık ise, "Köpeğimi bulamayınca aramaya başladım. Yaşadığımız yerdeki, civcivlerine köpeklerin saldırdığını söyleyen kişilere köpeğimi sordum. Bana bağırdılar, üstüme geldiler. İlk vaka da değil bu zaten. Daha önce de baktığım köpeklerin yavrularını alıp uzaklara fırlattılar. Gidip şikayet ettiğimde hiçbir sonuç alamadım" diye konuştu.

kaybolan-kopegi-kucitayi-yarali-halde-buldu-_4041_dhaphoto5

kaybolan-kopegi-kucitayi-yarali-halde-buldu-_4041_dhaphoto3

kaybolan-kopegi-kucitayi-yarali-halde-buldu-_4041_dhaphoto2

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Hayatının aşkını buldu, şehir hayatını bıraktıHayatının aşkını buldu, şehir hayatını bıraktı
Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü

En Çok Okunan Haberler

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Gören polisi aradı! Ağaca asılı halde ölü bulundu

Gören polisi aradı! Ağaca asılı halde ölü bulundu

Yargıtay personel ve işçi alacak

Yargıtay personel ve işçi alacak

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Deniz salyası Karadeniz'e sıçradı!

Deniz salyası Karadeniz'e sıçradı!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.