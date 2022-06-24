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Küçücük bebeği engerek yılanı soktu! Korkunç gerçek ağlamaya başlayınca...

24.06.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da yaşanan korkunç olayda henüz yeni yürümeye başlayan bebeği, engerek yılanı soktu. Tatil için Sibirya’yı seçen annesiyle birlikteyken engerek yılanı tarafından sokulan çocuğun elleri anında reaksiyon gösterdi. Apar topar hastaneye kaldırılan bebeğinin elleri şişti ve siyaha döndü. Engerek yılanının zehri göğsüne kadar indikten sonra doktorların müdahalesi sonucu kurtuldu.

Küçücük bebeği engerek yılanı soktu! Korkunç gerçek ağlamaya başlayınca...

Engerek yılanı tarafından ısırılan bebek, verdiği yaşam mücadelesini kazandı. Tatil için gittikleri Sibirya’da yaşanan korkunç olayda, engerek yılanı tarafından ısırılan bebeğin elleri o anda reaksiyon göstermeye başladı. Önce elleri şişti ve siyaha döndü.

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AĞLAMAYA BAŞLAYINCA FARK ETTİ

Ailesi bebeğin elinin yılanın soktuğunu, bebek ağlamaya başlayınca fark etti. Apar topar hastaneye kaldırılan bebek, acile vardığında engerek yılanının zehri göğsüne kadar inmişti.

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Kanama, toksik-alerjik ödem belirtileri olan bebeğe acil müdahale edildi. Doktorlar antihistaminikler, hormonal ve kan sulandırıcı ilaçlar yazdı ve hayatta kalma ihtimalini mucize olarak değerlendirdi.

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10 gün yaşam mücadelesi veren bebek için mucize gerçekleşti ve kurtuldu. Yılda ortalama 50 engerek yılanı ısırması vakası yaşanan bölgede engerek ısırıkları alışılmadık bir durum değil ve doktorlar onlarla başa çıkmak için eğitiliyor.


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Rusya
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