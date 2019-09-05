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Küçücük bedeni ile yaşam savaşı veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 09:21 | Son Güncelleme

Malatya’da yaşayan SMA tip-2 hastası Muhammed Salih Habeş’in tedavisi için gerekli olan ilaçları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığı için devlet karşılamıyor.

Küçücük bedeni ile yaşam savaşı veriyor

Malatya’da yaşayan SMA tip-2 hastası Muhammed Salih Habeş’in tedavisi için gerekli olan ilaçları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığı için devlet karşılamıyor. Sadece bir dozu yaklaşık 175 bin dolar olan ilaçları alacak gücü bulunmayan aile ise çaresiz bir şekilde yardım bekliyor.
5 yıl önce Suriye’deki iç savaştan kaçarak Malatya’ya sığınan Habeş ailesinin en küçük çocuğu olan 3 yaşındaki Muhammed Salih Habeş, doğuştan SMA tip-2 hastası. Hastalık sebebiyle yatağa bağımlı yaşayan ve konuşamayan küçük Muhammed’in iyileşmesi için ilaç tedavisi gerekiyor. Bir dozu yaklaşık 175 bin dolar olan ve en az 3 doz kullanılması gereken ilaç için Muhammed uzatılacak bir yardım eli bekliyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SMA hastaları için bir süredir ilaç temin ediyor ancak Muhammed Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığı için bundan faydalanamıyor.
Oğlunun sağlık durumunun her geçen gün daha da kötüye gittiğini ifade eden anne Gülistan Habeş, “Oğlumun belden aşağısı tutmuyor. Nefes almakta zorlanıyor. Hastanelere gittik ancak Türkiye vatandaşı olmadığımız için ilaç parası karşılanmıyor. Bizim bu ilacı almamız imkansız. Oğlum avucumdan kayıp gidiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum” ifadelerini kullandı.
Çaresiz bir şekilde yardım beklediklerini dile getiren Habeş, “Allah rızası için bize el uzatsınlar. Oğlum bu acıları kaldıramaz. Tek çıkış yol ilaç kullanması” diye konuştu.

Küçücük bedeni ile yaşam savaşı veriyor

Küçücük bedeni ile yaşam savaşı veriyor

Küçücük bedeni ile yaşam savaşı veriyor

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