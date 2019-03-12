MAGAZİN

Küçücük bikileriyle yürek hoplattılar

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.03.2019 11:54 | Son Güncelleme

İngiltere'de yayınlanan The Only Way Is Essex adlı reality şovda ünlenen güzeller bir çekim için Tayland'a gitti.

Genç güzeller verdikleri pozlarla yürek hoplattı!

Tayland'ın altını üstüne getirdiler

İngiltere'de yayınlanan yüksek reytingleri ile dikkat çeken The Only Way Is Essex adlı reality şovun güzelleri Tayland'ı birbirine kattı.
Küçücük bikinileriyle dikkat çeken genç kadınlar objektiflere bol bol poz verdiler.
Türkiye'de bir dönem yayınlanan Kısmetse Olur tarzı yarışmaya benzer bir formatta olan The Only Way Is Essex'te entrika ve kavga hiç eksik olmuyor.
Yarışmayla ünlenen güzeller, şimdiden İngiliz basının gözdesi oldu bile!
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The Only Way Is Essex only kızları

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