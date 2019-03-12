Küçücük bikinileriyle yürek hoplattılar

Genç güzeller verdikleri pozlarla yürek hoplattı!
Tayland'ın altını üstüne getirdiler
İngiltere'de yayınlanan yüksek reytingleri ile dikkat çeken The Only Way Is Essex adlı reality şovun güzelleri Tayland'ı birbirine kattı.
Küçücük bikinileriyle dikkat çeken genç kadınlar objektiflere bol bol poz verdiler.
Türkiye'de bir dönem yayınlanan Kısmetse Olur tarzı yarışmaya benzer bir formatta olan The Only Way Is Essex'te entrika ve kavga hiç eksik olmuyor.
Yarışmayla ünlenen güzeller, şimdiden İngiliz basının gözdesi oldu bile!