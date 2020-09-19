HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Küçücük çocuğa şiddet kamerada

Küçücük çocuğa şiddet kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 15:07 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kişinin küçücük çocuğa uyguladığı şiddet güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, İzmit ilçesi Seka Park alanında meydana geldi.

Küçücük çocuğa şiddet kamerada

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kişinin küçücük çocuğa uyguladığı şiddet güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, İzmit ilçesi Seka Park alanında meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bebek arabasından sarkan küçük bir çocuk yüzüstü yere düştü. Kim olduğu bilinmeyen bir kişi, ayağa kalkan çocuğa sinirlenerek şiddetli bir tokat attı. Ne olduğunu anlamadan savrulan çocuğu kolundan tutan kişi, tekrar arabaya koyarak kızmaya devam etti.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler kan dondurdu. Çocuğa vuran kişinin maskesini de çenesine takması dikkat çekti.

Küçücük çocuğa şiddet kamerada

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
Fuhuş için buluştuğu kişi trans birey çıkınca...Fuhuş için buluştuğu kişi trans birey çıkınca...
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
En Çok Okunan Haberler
Şevval Sam'ın arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Şevval Sam'ın arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Macron'dan Türkçe tweet
Macron'dan Türkçe tweet
3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Yeni gelişme
3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Yeni gelişme
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Koronavirüs hastalarını 30 santimlik hortum hayatta tutuyor
Koronavirüs hastalarını 30 santimlik hortum hayatta tutuyor
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Aleyna Çakır olayında Gülay Uygun neden intihar etti?
Aleyna Çakır olayında Gülay Uygun neden intihar etti?
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Diğer Haberler
İnce'den Bahçeli'ye TTB yanıtı
İnce'den Bahçeli'ye TTB yanıtı
Fuhuş için anlaşıp buluştuğu kişi trans birey çıkınca, bıçakladı
Fuhuş için buluştuğu kişi trans birey çıkınca...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konut ve otomobil piyasasında rekorlar ardı ardına geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konut ve otomobil piyasasında rekorlar ardı ardına geliyor
Çeşme'de darp edildiğini iddia eden Daria Kyryliuk koronavirüse yakalandı
Çeşme'de darp iddiasıyla gündeme gelmişti! Koronavirüse yakalandı
İstanbullular dikkat! Vodafone İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle bazı yollar kapatılacak
İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı
İstanbul'da HES kodu kararı! Çarşamba gününden itibaren zorunlu olacak
İstanbul'da koronavirüs önlemi! Çarşamba gününden zorunlu olacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.