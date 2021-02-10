Küçücük kızı ölüme terk etti! Nedenine şok olacaksınız

Koruyucu annelik yapan Zubachyova ise sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı ve çocukları bakımevine yerleştirildi. Zubachyova koruması altındaki küçük kızın sağlığına kasıtlı olarak zarar verdiğini kabul etti. Zubachyova ayrıca Irina için devlet tarafından verilen nakit maddi desteği kendi ihtiyaçları için kullanması nedeniyle hırsızlıktan mahkum edildi.

Yetimhanedeyken tamamen sağlıklı olan Irina adlı küçük kız tek başına yemek yiyemiyor, konuşamıyor ve yürüyemiyor.

Irina komşusu tarafından bulunduğunda açlık ve soğuktan donma nedeniyle acı çekerken bulundu. Vladislav Skorodumov ailenin evini ziyaret etmiş ve Irina’yı sandalyeye bağlı bir vaziyette bulmuştu. Skorodumov o anı “Tek başına dışarı çıkabilecek bir durumda değildi. Bacakları morarmıştı ve çok zayıftı. Çocuğu aldım ve polis gelene kadar çocuğu vermeyeceğimi söyledim. Onu eve getirdim, yıkadım, yiyecek bir şeyler pişirdim ve su verdik. İki bardak suyu tek yudumda içti” dedi.

Komşusu Vladislav Skorodumov tarafından bulunduğunda bu haldeydi.

44 yaşındaki Natalya Zubachyova tarafından bakılan 8 yaşındaki küçük kızın ağırlığı, yetersiz beslenme nedeniyle 9 kiloya inmişti ve üç yaşında bir çocuğa eşitti.

Zubachyova hapishaneye girerken, 45 yaşındaki eşi Igor kaçtı ve henüz bulunamadı. Zubachyova hapse girmemek için yalvararak “Çok pişmanım. Kötü biri değilim, deneyimsizim. Suç işlediğim için pişmanım, verdiğim zararı karşılamaya hazırım” dedi.

Zubachyova hapis cezasına çarptırıldı.

Irina komşusu Vladislav Skorodumov tarafından bulundu.

Irına artık dört yaşında bir çocuk gibi görünüyor.

Irina bulunduğunda üç yaşında bir çocuğun ağırlığına sahipti. Hastanede tedavi altına alınan küçük kız, 16 kiloya ulaştı. Üçü yetişkin, üçü henüz reşit olmamış altı çocuk annesi olan Zubachyova, Irina’yı küçük bir odaya kapatmıştı.

Zubachyova kendi kızını tiyatroya, müzeye ve ritmik jimnastik eğitimine götürmesine rağmen Irina hiç okula gitmedi.

Skorodumov çocuğun durumu hakkında Irina’nın babasıyla konuştuğunu ancak babanın küçük kızı umursamadığını söyledi.

Komşuları ise koruyucu annelik yapan Zubachyova’yı sorumluluk sahibi biri olarak tanımlarken, evlatlık çocukları olduğunu bilmediklerini ekledi. Komşularından biri olan Mikhail Kozlov “Kimse onların koruyucu çocuğu olduğunu bilmiyordu. Biz komşuları için bu durum çok şaşırtıcı. Çocukları iyi giyimli sporla iç içe çocuklardı” dedi.

