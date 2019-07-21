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"Küçük 1 aile" bisikletiyle Göbeklitepe yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 11:10 | Son Güncelleme

Muğla'dan bisikletleriyle Göbeklitepe gitmek için yola çıkan ve kendilerine "Küçük 1 aile" adını veren Pekçedenöz, ailesi 500 kilometre pedal çevirerek Antalya'ya ulaştı - Baba Rüştü Pekçedenöz: - "Yolculuktaki amacımız çocuklarımıza kültür, tarih varlıklarımızı yerinde göstermek ve bisiklete binme bilinci aşılamak. 'Yol öğretir' anlayışıyla yola çıktık"

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye bisikletleriyle gitmek için Muğla'dan yola çıkan 4 kişilik aile, yaklaşık 500 kilometre pedal çevirerek Antalya'ya ulaştı.

Kendilerine "Küçük 1 aile" adını veren baba Rüştü (42), anne Özgür (42), çocukları Ceren (14) ve Mithatcan Pekçedenöz (10), yolculuklarına Antalya'da mola verdi.

Tasarımcı Rüştü Pekçedenöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolculuk süresini 25-30 gün olarak planladıklarını "Göbeklitepe macerası" için 800 kilometre daha pedal çevireceklerini söyledi.

Bu yılın Göbeklitepe yılı olması dolayısıyla bisikletleriyle yola çıkmaya karar verdiklerini belirten Pekçedenöz, "Yolculuktaki amacımız çocuklarımıza kültür, tarih varlıklarımızı yerinde göstermek ve bisiklete binme bilinci aşılamak. 'Yol öğretir' anlayışıyla yola çıktık." dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinden 10 Temmuz'da yola koyulduklarını ve tarihi yerleri ziyaret ederek yaklaşık 500 kilometre pedal çevirdiklerini aktaran Pekçedenöz, kendilerini yorucu ve keyifli bir maceranın beklediğini ifade etti.

Noter katibi Özgül Pekçedenöz de yolculuğun hem eğlenceli hem de zor olduğunu anlattı.

Geçtikleri yerlerdeki yöre halkının samimiyetine ve sıcakkanlılığına şahit olduklarını dile getiren Pekçedenöz, "Bizi tanımayan insanlar kapılarını ve sofralarını açtı. Bir köy evinde sadece su istedik ama o insanlar bizi sofralarına davet etti. Yağmura yakalandığımızda ise başka bir aile evlerinin kapılarını bize açtı. Bu tür yardımlaşma ve dayanışmaya büyük şehirlerde şahit olmak zor. Eğer bisiklet yolculuğuna çıkmasaydık bunları yaşayamazdık." diye konuştu.

Ceren ve Mithatcan Pekçedenöz de heyecan verici buldukları yolculuğa çıktıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

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Küçük 1 aile Antalya bisiklet göbeklitepe

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