HABER

Küçük Abdulselam, kamera hayaline kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 22:05 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van'da kartondan yaptığı kamera ile okulunda çekim yapan Abdulselam Arslan'a (11), kamera hediye ederek, hayalini gerçekleştirdi.

İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van'da kartondan yaptığı kamera ile okulunda çekim yapan Abdulselam Arslan'a (11), kamera hediye ederek, hayalini gerçekleştirdi.
Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'nde, Çetin ve Sariye Arslan çiftinin iki çocuğundan küçüğü Abdulselam, karton ve fon kağıtlarından yaptığı kamerayla okulu Akköprü İlkokulu'nda arkadaşlarıyla röportaj yaptı. Henüz 7 yaşındayken televizyondan izlediği haberlere özenen Arslan, ileride kameraman olmaya karar verdi. Arslan, daha sonra babasının cep telefonundan internete girip, kameraların şeklini araştırdı. Araştırmanın ardından karton ve fon kağıtları ile kamera yapan Arslan, kamerasını okula getirip öğretmeni ve sınıf arkadaşlarına da gösterdi. Arslan'ın sınıf öğretmeni Hulusi Çakır, 65 bin takipçisi olan İnstagram hesabında, kartondan yapılan kamerayı paylaşınca kullanıcılardan büyük ilgi gördü.
İLK GERÇEK RÖPORTAJINI BAKAN ERSOY İLE YAPTI
Kartondan yaptığı kamera ile sınıf arkadaşlarını görüntüleyip, röportajlar yapan Arslan ile ilgili haberlerin gazete ve televizyonlarda yayınlanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin davetlisi olarak Ankara'ya geldi. Milli Kütüphane Başkanlığı'nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelen Arslan'a Bakan Ersoy tarafından kamera hediye edildi. Arslan, gerçek kamerası ile ilk röportajını da Bakan Aksoy ile yaptı.
Bakan Ersoy, Türkiye haber kameramanları derneği ile proje başlattıklarını ifade ederek, "Türkiye Haber Kameramanları Derneği ile birlikte başlattığımız projeler var. Onlar Anadolu'yu karış karış geziyorlar. Küçük öğrencilerin kamerayla tanışmasını sağlıyorlar" dedi.
Çok mutlu olduğunu ifade eden Abdulselam Arslan ise "Bu kamerayla ailemi okulumu ve arkadaşlarımı çekeceğim. Bu duygu çok güzel" diye konuştu.
Ersoy, sonrasında Arslan'la baş başa görüştü.

FOTOĞRAFLI

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Motosiklete çarpıp kaçan sürücüyü polis yakaladıMotosiklete çarpıp kaçan sürücüyü polis yakaladı
Osmaniye'de TIR'ın dorsesi seyir halinde alev aldıOsmaniye'de TIR'ın dorsesi seyir halinde alev aldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Muharrem İnce'nin 'çete' sözlerine yanıt

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Muharrem İnce'nin 'çete' sözlerine yanıt

Kocası aldatırken yakalandı

Kocası aldatırken yakalandı

Tüm partilerden destek geldi! İsmi her yerden silinecek

Tüm partilerden destek geldi! İsmi her yerden silinecek

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Şişli'deki iğrenç olayda mahkeme kararını verdi

Şişli'deki iğrenç olayda mahkeme kararını verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Can pazarı! Köprüden düştü

Can pazarı! Köprüden düştü

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta tecavüze uğradı

Her satırı iğrenç! Tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta...

İstiklal Caddesi’nde kadınların 25 Kasım yürüyüşüne polis müdahalesi

Taksim'de kadınların eylemine müdahale!

İçişleri Bakanlığı: Son dönemlerin yakalanan en büyük patlayıcı maddesi...

İçişleri Bakanlığı: Son dönemlerin yakalanan en büyük patlayıcı maddesi...

MSB: Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Avukatın sır ölümü! Kuzeninin evinde bulundu

Avukatın sır ölümü! Kuzeninin evinde bulundu

Hastaneye böyle getirilmişti! Acı haber geldi

Hastaneye böyle getirilmişti! Acı haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.