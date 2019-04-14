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Küçük Ahmet’in tedavisi için harekete geçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 14:12 | Son Güncelleme

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Bayat ilçesine bağlı Sağırlı köyünde yaşayan bir tür kas hastalığı olan 8 yaşında ki Ahmet Oruç Bostan’ın tedavi edilebilmesi için harekete geçti.8 yaşındaki Ahmet Oruç Bostan’ın tedavisi için Fransa’da araştırmalar yapan Yurdunuseven, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı ve SGK ile temasa geçti.

Küçük Ahmet’in tedavisi için harekete geçildi

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Bayat ilçesine bağlı Sağırlı köyünde yaşayan bir tür kas hastalığı olan 8 yaşında ki Ahmet Oruç Bostan’ın tedavi edilebilmesi için harekete geçti.
8 yaşındaki Ahmet Oruç Bostan’ın tedavisi için Fransa’da araştırmalar yapan Yurdunuseven, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı ve SGK ile temasa geçti. Yurdunuseven, Ahmet’in tedavi olabilmesi için yetkiler ile iletişime geçerek süreci hızlandırmak için çalışma başlattıklarını ifade etti.

"Fransa’nın Lyon şehrinde tedavisi olduğunu ama burada da sadece hastalığın yavaşlatıldığını ilettiler"
Bir tür kas hastalığı olan tıp dilinde Musküler Distrofi adı verilen hastalığın net olarak bir tedavisinin bulunmadığını ifade eden Yurdunuseven, “Yaptığımız araştırmalar sonrasında bu tür hastalıklarda kesin bir tedavi yönetiminin henüz olmadığını gördük maalesef. Dünya’da sadece Fransa’nın Lyon şehrinde hastalığın bir tedavisi olduğunu ama burada da sadece hastalığın yavaşlatıldığını ilettiler. Dünyada araştırma ve bazı yerlerde yeni nesil hap denemeler var, fakat tam olarak bu haplar da deneme sürecinde şuan itibariyle. Ülkemizde de bu hastalıklarla ilgili olarak Hacettepe Üniversitesinde bir araştırmalar devam ediyor ama bu araştırmalar da henüz net bir sonuca ulaşamamış durumda” dedi.
Ahmet’in tedavisi için tüm şartları zorlayacaklarını ifade eden Yurdunuseven, konuyu yakından takip ettiğini, bir danışmanını bu konu da özel olarak görevlendirdiğini belirtti.

Küçük Ahmet’in tedavisi için harekete geçildi

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