Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!

Gelin örneklerle gidelim;

Acil bir yere yetişmeniz gerekirken anahtarı evde unutup kapıyı çekip çıkabiliyoruz, sonra çilingir çağırma, kilit değiştirme gibi zorunlu durumlarla karşılaşabiliyoruz.

Biz başka örnek rutin bakımlarımız. Kışa girerken kombilerimizin bakıma ihtiyacı oluyor, aynı şekilde yaza girerken de klimalarımızın bakıma ihtiyacı oluyor.

Ya da bir başkası, sizin veya üst kat komşunuzun su borusunda bir patlak meydana gelebiliyor ve alt kata su akıyor. Sonrası ise o borunun bulunması, etrafın kırılması, boya badana işleri.

Sizin ve ailenizin hatta komşularınızın hatta ve hatta eve gelen misafirlerinizin sizden kaynaklanan maddi hasarları olabiliyor. Hırsızlık olabiliyor daha da kötüsü yangın çıkabiliyor.

İçinizi çok kararttık farkındayız, oluşacak bu şanssızlıkları belki engelleyemeyiz ama sizi bu durumlardan doğabilecek maddi zorluklardan kurtarabiliriz!

Aksigorta Ev ve Eşya sigortası bu ve bunun gibi daha bir çok yaşabileceğiniz zor durumlar düşünerek oluşturuldu, doğal felaketler, yangın, hırsızlık, kira kaybı, su basması, elektrik hasarı sebebi ile gıda kaybı bile bu sigortanın kapsamında.

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