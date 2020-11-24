Küçük amiral: POCO M3 tanıtıldı! İşte POCO M3 fiyatı ve özellikleri

POCO M3 fiyatı ve özellikleriyle birkaç haftadır gündeme gelen bir akıllı telefondu. POCO ailesinin POCO X3 NFC sonrası akıllı telefonlarından biri olacağı tahmin edilen Poco M3, artık resmi olarak tanıtılmış durumda. Zira POCO, gerçekleştirdiği etkinlik ile POCO M3'ü sahneye çıkardı.

POCO M3 ÖZELLİKLERİ

POCO M3 özellikleri arasında 6,53 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde IPS bir ekran var. Telefon ekranı damla çentikli bir yapıda. Bu yapıdaki kamera 8 MP'lik selfie kamerası olarak görev yapıyor. POCO M3 gücünü ise Snapdragon 662 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Android 10 tabanlı MIUI 12 ile gelen telefon, 18W hızlı şarj destekli 6.000 mAh değerinde bir pile sahip.

POCO M3'ün kamera tarafına geçelim. Telefonun arka tarafında alışılmışın dışında bir tasarım söz konusu. Üçlü bir kamera kurulumu ile gelen POCO M3, bünyesinde 48 MP ana kamera + 2 MP derinlik sensörü + 2 MP makro kamera taşıyor. POCO yazısıyla desteklenen arka tasarım, iki farklı renk sunuyor.