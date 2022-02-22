Küçük apartmanınızda minimum yer kaplayacak minimal ve etkili spor aletleri

Spor yapmak sadece vücudu şekillendirmek ve formda kalmak için değil sağlıklı bir yaşam için de gerekli. Tabii spor yapmak demek illa spor salonlarında ter atmak anlamına gelmiyor. Evde de spor yaparak formunuzu ve sağlığınızı koruyabilirsiniz. Bunun için birkaç spor ekipmanı yeterli. Özellikle küçük evler için oluşturduğumuz listede her ihtiyacınızı karşılayacak ürünleri bulabilirsiniz. Yer kaplamayan ve rahat saklanan spor ekipmanlarıyla forma girmeye hazır mısınız? Haydi öyleyse, başlayalım!

1. Kardiyo egzersizi olmadan olmaz: Cosfer CSF02M Egzersiz Bisikleti

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Spor yapmaya başlamadan önce ısınmak şart. Eğer ısınmadan spora başlarsanız kas ağrılarına ve sakatlanmalara neden olabilirsiniz. Kardiyo aletlerinin çok büyük boyutlu ve hantal olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak ev için kullanabileceğiniz ve küçük boyutlarıyla sizi memnun edecek ürünler mevcut. Bunlardan biri de Cosfer CSF02M Egzersiz Bisikleti. Kompakt boyutu ve hafif yapısı sayesinde bisikleti kolayca taşıyabilirsiniz. Üzerinde yer alan LCD ekrandan hız, mesafe, zaman ve yakılan kaloriyi kolayca görebilirsiniz. Seleyi boyunuza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Pedal sertliğini istediğiniz şekilde değiştirerek spor yapabilirsiniz.

2. Evde pilates için: Delta Pilates Seti

Pilates hem vücudu esneten hem formda ve zinde kalmayı sağlayan etkili bir spor. Spor, büyük pilates topunun da yer aldığı birçok ekipmanla yapıldığı için kullanılan ürünlerin çok yer kaplayacağını düşünebilirsiniz. Ancak Delta Pilates Seti, size ihtiyaç duyduğunuz kolaylığı sunuyor. Set içinde yer alan el pompası sayesinde topları spora başlamadan önce şişirebilir, spor sonrasında havasını alarak kolayca saklayabilirsiniz. Üstelik set içinde farklı boyutlardaki direnç lastiğinden atlama ipine, iki adet farklı boylarda pilates topundan egzersiz çemberine, dambıldan mata kadar ihtiyaç duyabileceğiniz tüm ürünler mevcut.

3. Üst vücudu çalıştırmak için: Buffer Şınav Aleti

Şınav çekmek; sırt, göğüs, kol, omuz ve karın kaslarını çalıştıran harika bir egzersiz. Siz de spor programınıza şınavı dahil ederek tüm üst vücudunuzu tek bir hareketle çalıştırabilirsiniz. Şınav için evde rahat bir ortam oluşturamıyorsanız Buffer Şınav Aleti'ni mutlaka değerlendirmelisiniz. Alüminyum alaşımla üretilen ürünün tutma kısımlarında yüksek yoğunluklu ABS materyal kullanılır ve elleri acıtmaz. Ağırlığı dağıtarak denge sağladığı için şınav sırasında bileklere fazla yük binmesini engeller. Kaymaz tabanı sayesinde ters şınav hareketini de rahatça yapabilirsiniz. Küçük boyutlu ürün, fazla yer kaplamaz.

4. Pratik ve kullanışlı: Cosfer CSF5580 Duvar Barfiksi

Omuz ve kol çalışmanın en kolay yolu, barfiks çekmek. Evinizdeki dar alandan şikayetçiyseniz Cosfer CSF5580 Duvar Barfiksi'ni tercih edebilirsiniz. Sadece 3 parçadan oluşan ve yer kaplamayan ürünü dilerseniz kapıya dilerseniz uygun bir duvara vidalarla kolayca monte edebilirsiniz. Sağlam materyali sayesinde güvenle spor yapabilirsiniz. Eğer barfiksi avuç içleri size bakacak şekilde yaparsanız pazılarınızı daha fazla çalıştırabilirsiniz. Ancak asıl çalıştırmak istediğiniz yer sırtınızsa ellerinizi dışa bakacak şekilde yerleştirebilirsiniz. Burada önemli nokta başlamadan önce ısınmak ve yavaş hareketlerle acele etmeden spor yapmak.

5. Çantada bile taşınan: Sunyo Fitness Egzersiz Direnç Bandı

Vücudun farklı bölgelerindeki kas gruplarını çalıştırabileceğiniz pratik ve küçük boyutlu bir ürün arayışındaysanız SUNYOK Fitness Egzersiz Direnç Bandı'nı mutlaka denemelisiniz. Ürün sadece karın kaslarını çalıştırmakla kalmaz kol, bel, kalça, sırt ve bacakların farklı bölgelerinde yer alan kas gruplarını da çalıştırır. Yüksek kaliteli ve çevre dostu materyallerle üretilen direnç bandı, toksik madde içermez. Tutma kısımları teri emer ve rahat kavranır. Kaymaz özelliği sayesinde el, bel ve omurgada yaralanmalara neden olmaz. Küçük boyutu sayesinde kullanılmadığı zamanlarda kolay saklanır ve fazla yer kaplamaz.

6. Birçok kas grubunu çalıştırın: Delta Unisex Ab Slider Egzersiz Aleti

Eviniz küçükse birçok spor ekipmanına yer ayıramayabilirsiniz. Bu nedenle birçok kas grubunu çalıştırmanızı sağlayan ürünleri tercih etmeniz gerekir. Karın, göğüs, kol, omuz ve sırt kaslarını tek bir ürünle çalıştırmaya ne dersiniz? Delta Unisex Ab Slider Egzersiz Aleti ile kolayca istediğiniz fit görünüşe kavuşabilirsiniz. 2 adet kol ve 1 adet gövdeden oluşan ürünü rahatça takıp çıkarabilir, istediğiniz yere götürebilirsiniz. Sağa, sola ve öne hareket ederek çeşitli kas gruplarını çalıştırabilirsiniz. Bol kalori yakmanızı sağlayan ürünle hayalinizdeki vücuda kısa sürede kavuşabilirsiniz.

7. Muhteşem karın kasları için: VGEBY Karın Mekik Ekipmanı

Karın bölgesindeki yağlardan kurtulmak ve fit bir duruş yakalamak için mekik çekmek şart. Ev ortamında mekik çekmekte zorlanıyorsanız hem küçük boyutlu hem kullanışlı VGEBY Karın Mekik Ekipmanı'ndan yardım alabilirsiniz. Ürünün yüksekliği 3 kademede ayarlanabilir. Vantuz ayağı yeri sağlam şekilde kavrar ve spor sırasında istenmeyen kazalara izin vermez, güvenle kullanılır. Çevre dostu köpükle üretilen pedleri ayakların zarar görmesini engeller. Aşınmaya karşı dayanıklı olduğundan uzun sürek kullanılır. Ürünü mekik çekmenin yanı sıra bel, kalça ve bacak bölgelerini çalışmak için de kullanabilirsiniz.

8. Ağırlık çalışmak için: Moccastyle Moccadiamond Dambıl Seti

Spor yaparken hedefiniz hem kilo vermek hem kas kütlenizi arttırmaksa mutlaka spor hareketline ağırlıkları dahil etmelisiniz. Bu noktada kolay takılıp çıkarılan ve fazla yer kaplamayan Moccastyle Moccadiamond Dambıl Seti sizin için doğru tercih olabilir. Set içinde 2 adet kısa barın yanı sıra bir adet de uzun bar yer alır. Böylece ürünü halter olarak da kullanabilirsiniz. Barların ucunda tıpa bulunduğu için spor sırasında ağırlıklar düşmez. Dayanıklı materyallerle üretilen setin 5 farklı ağırlık seçeneği mevcut. Seviyenize uygun ürünü alarak spor yapmaya ne dersiniz?

9. Fit bir duruş için: Mbois Vücut Geliştirme Aparatı

Herkes mükemmel görünen bir vücudun hayalini kurar. Peki, kıvrımlı hatlara, kaslı kol ve bacaklar sahip olmak için tek bir alete ihtiyacınız var desek? Mbois Vücut Geliştirme Aparatı ile hem esneyebilir hem fit bir duruşa sahip olabilirsiniz. Kalın ve yumuşak köpük materyalle üretildiği için kullanırken rahatsız etmez. Güçlü yayıyla hareketleri kolayca yapmanızı sağlayan alet, elinizin sıkışmasını önleyen tasarımıyla son derece güvenli. Üstelik sağlığa zarar veren herhangi bir madde de bulundurmaz. Küçük tasarımı sayesinde az yer kaplar ve kolayca her yere taşınır.

10. Spor salonunu evinize taşıyın: Livepro Kapı Çalışma Lastiği

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Küçük bir eviniz oluğu için farklı ekipmanlarla çalışamayacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Spor salonlarında sıkça kullanılan çekme lastiklerini evde de kullanmak mümkün. Eğer "Çekme lastiğini monte edebileceğim bir alan yok." diyorsanız Livepro Kapı Çalışma Lastiği tam size göre! Ürün kapıya monte edilir ve kolay takılıp çıkarılır. Fazla yer kaplamaz ve her yere rahatça taşınır. Çekme lastiğini dilerseniz kapı üstüne yerleştirerek üst vücudu, dilerseniz kapı altına monte ederek alt vücudu çalıştırabilirsiniz. Yüzeyi naylon kumaşla kaplı olduğu için kullanırken cilde zarar vermez. Rahat kullanılan çekme lastiğini kolayca temizleyebilirsiniz.