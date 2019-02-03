Küçük Asil yaşıtları için hikaye kitabı yazdı

Hatay’da bulunan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden 10 yaşındaki Asil Eliçe Korkmaz, yaşıtlarının okuması için ‘Turuncu Balık’ adlı hikaye kitabı yazdı. Öğretmeni ve ailesinin desteğiyle kitabının tasarımını da kendisi resme dönüştüren minik yazar Asil Eliçe, hem Türkçe hem de İngilizce yayınlanan hikaye kitabının tanıtımını 7 Şubat’ta gerçekleştirecek.

Hayallerini hikaye kitabına aktardığını söyleyen Asil Eçile Korkmaz, yaşıtlarının da istedikten sonra kitap yazabileceğini söyledi. Babaannesinin hediye ettiği bir balıktan yola çıkarak bu hikayeye yazdığını belirten Korkmaz, “Bu, babaannemin bana turuncu balık hediye etmesinden aklıma geldi. Ve onu karaktere dönüştürdüm. Bütün ay yazdım bu kitabı en sonunda bitirdim. İlk önce turuncu balığı çizdim, sonra okyanusu düşündüm. Sonra da onun arkadaşlarını çizdim devam ettirdim, boyadım, konuşturdum. Ben bu kitabı hayallerimle yazdım. Bunu her yaşıttaki arkadaşlarım, kardeşlerim yapabilir. Onların da bunu yapmasını böyle başarılar göstermesini isterim” dedi.

7 Şubat’ta kitabının tanıtımını yapacağını söyleyen minik yazar Asil Eliçe, “Herkesin 7 Şubat’ta Hatay Bilim ve Sanat Merkezi’nde ‘Turuncu Balık’ kitabımla tanışmasını istiyorum, herkesi bekliyorum” dedi.

“Turuncu Balık hikaye kitabı farklılığıyla öne çıktı”

Minik yazar Asil Eliçe Korkmaz’ın çıkardığı hikaye kitabının içeriğinin aile ve sosyal çevre gibi kavramlar üzerine kurulduğunu söyleyen Hatay Bilim ve Sanat Merkezi’nde eğitim veren Görsel Sanatlar Öğretmeni Hülya Yücel, başarılı bir hikaye kitabının ortaya çıktığını ifade etti. Yücel, “Öğrencim Asil Eliçe Korkmaz ilk kitabını bastı ve bu kitapla inşallah ilk olur. Ve bu kitabın devamını getirmeyi planlıyoruz. Asil Eliçe ile ilk resim çalışmaya başladığımız dönemlerde çok farklı karakterler çıkardığını gördüm. Bu karakterler normal öğrencilerin yaptığı karakterler gibi değiller. Her karakter kendine özgüydü. Ve turuncu balık hikayesi de farklılığı ile ön plana çıktı. İlk önce bunu hikayeye dönüştürürken önceliğimiz değerlerimizle alakalı bir içeriğe sahip olmasını istedik. Aile kavramı, sosyal çevre, saygı, sevgi, hoşgörü bu değerlerimizi kaybetmek üzereyiz bildiğiniz gibi mütevazilik, bunları içinde barındırdığı bir hikaye yazmasını istedim” dedi.