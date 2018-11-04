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Küçük atölyesindeki üretimle beğeni topluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 14:53 | Son Güncelleme

Hatay'da 20 metrekarelik atölyesinde ağaç tornacılığı yapan Halil Özel, 40 yıldır sürdürdüğü mesleğinde birbirinden farklı desen ve motiflerde ahşap ürünler ortaya çıkarıyor - Çeşitli ülkelere de ürün gönderen Halil Özel: - "Bu işi severek yapıyorum. Fabrikasyon üretim olsa da ağaç tornacılığına ilgi halen devam ediyor"

HATAY (AA) - Hatay'da 40 yıldır ağaç tornacılığı yapan Halil Özel, 20 metrekarelik atölyesinde ürettiği ahşap ürünlerle beğeni topluyor.

Küçük atölyesinde ağaç kütüklerini işleyen Özel, masa, sehpa, merdiven korkuluğu, tokmak, hasır sandalye, oklava ve merdane gibi farklı çeşit, desen ve motiflerde ahşap ürünler hazırlıyor.

Merkez Antakya ilçesinde 20 metrekarelik iş yerinde 40 yıldır ağaçlara hayat veren 54 yaşındaki Özel, mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor.

Sabahın erken saatlerinde iş yerini açan Özel, aldığı siparişleri tamamlamak için yoğun mesai harcıyor. Özel, ürettiği ürünleri zaman zaman da Suudi Arabistan, Lübnan, Kuveyt ve Katar gibi ülkelere gönderiyor.

Halil Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 yaşında başladığı mesleğini ara vermeden sürdürdüğünü söyledi.

Ağaç tornacılığı işini ömrünün sonuna kadar devam ettireceğini belirten Özel, ''Unutulmaya yüz tutmuş bu mesleği yapanların sayısı oldukça az. Gençlerin ağır işi sevmemesinden dolayı çırak bulamıyoruz. Onlar masa başı işler seviyorlar. Ben 40 yıldır bu işi severek ve aşkla yapıyorum. İş yerimdeki kütükleri hasır sandalye, oklava, keser, merdane, tokmak, bıçak sapı, merdiven korkulukları, masa, sehpa ayakları gibi birçok farklı esere dönüştürüyorum.'' dedi.

Ürünlerini yurt dışına gönderdiği zaman ayrı bir mutluluk yaşadığını aktaran Özel, son dönemlerde el sanatlarına olan ilginin artmasının da kendisini sevindirdiğini ifade etti.

Özel, mesleğinin ince işçilik isteyen, özveri gerektiren bir iş olduğunu anlatarak, "Fabrikasyon üretim olsa da ağaç tornacılığına ilgi halen devam ediyor. Gelenek ve göreneklerini, kültürünü yaşatmak isteyenler evlerindeki, iş yerlerindeki kullanacaklarını masa, sehpa, merdiven korkulukları gibi birçok ürünü bizim eserlerimizden tercih ediyor. Hem aile ekonomimize hem de Hatay'ın tanıtıma katkı sağladığım için mutluyum.'' diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ağaç tornacılığı hatay

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