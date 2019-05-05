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Küçük Ayberk'ten mucize adımlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 11:48 | Son Güncelleme

İZMİR'de beyin felci ve kronik akciğer yetmezliğiyle dünyaya geldikten sonra sağlık sorunlarıyla mücadele eden, sarma sarıp para kazanan annesi Neslihan Akın'ın sosyal medya üzerinden başlattığı yardım kampanyasıyla gerekli paranın toplanmasıyla ameliyat olan 9 yaşındaki Ayberk, yine yalnız bırakılmadı.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de beyin felci ve kronik akciğer yetmezliğiyle dünyaya geldikten sonra sağlık sorunlarıyla mücadele eden, sarma sarıp para kazanan annesi Neslihan Akın'ın sosyal medya üzerinden başlattığı yardım kampanyasıyla gerekli paranın toplanmasıyla ameliyat olan 9 yaşındaki Ayberk, yine yalnız bırakılmadı. Annenin bir kez daha yaptığı çağrının ardından gereken para toplanıp, Ayberk için ihtiyaç duyulan 34 bin TL değerindeki yürüteç (Hart walker) İngiltere'den sipariş edildi. Ayberk, firmanın İstanbul'daki merkezinde bulunan bu cihazın aynısıyla ilk adımlarını attı. Çiğli'de doğuştan beyin felci ve kronik akciğer yetmezliği rahatsızlığı bulunan Ayberk Akın'ın annesi Neslihan Akın, oğlunun tedavi masraflarını karşılayıp eşine destek olabilmek için evde sarma sarıp para kazanmaya başladı. Geçen yıl Ayberk'in omurundaki rahatsızlığın artması üzerine doktorları ameliyat olmasına karar verdi. Ancak aile gerekli olan parayı bulamayınca, Ayberk'in de tedavisinde gerileme oldu. Bunun üzerine anne Neslihan Akın, oğlunun rahatsızlığının ne olduğunu ve ne yapmaları gerektiğini anlatan bir video çekti. Bunu da sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Aralarında sanatçı Demet Akalın'ın da bulunduğu onlarca kişiden aileye destek yağdı. Görüntüleri izleyen kişilerden kimisi anne Neslihan Akın'a ulaşıp para yardımında bulundu, kimisi de sarma yapması için sipariş verdi. Ayberk'in tedavisi için gerekli olan 23 bin TL kısa sürede toplandı. Tedavi için gerekli olan paranın toplanmasının ardından Ayberk Akın, geçen yıl ağustos ayında İstanbul'daki Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde Dr. Mehmet Nurullah Eriş tarafından ameliyat edildi. Hastanedeki tedavi sürecinden sonra taburcu edilen ve günlük bakımı evde yapılmaya devam eden Ayberk'in ilk olarak omuriliğindeki eğrilik iyileşti, ardından düz oturmaya başladı, ayrıca solunum cihazından da ayrıldı. ÖNCE AYAĞA KALKTI SONRA ADIM ATMAYI BAŞARDI Sağlığıyla ilgili olumlu gelişmeleri peş peşe yaşayan Ayberk, ilk olarak ayağa kalkmayı başardı. Ancak Ayberk'in hayatında yeni bir dönemin açılması için bu kez de yürütece (Hart walker) ihtiyaç duyuldu. Bunun için anne Neslihan Akın'ın bir kez daha yaptığı yardım çağrısına, vatandaşlar yine duyarsız kalmadı. Anne Akın'a, gerek telefonla, gerekse de sosyal medya üzerinden bağlantı kuran yardımsever vatandaşlar tarafından sarma siparişleri verildi. Bu siparişleri kendisine yardım eden komşularıyla tamamlayan anne, gerekli olan 34 bin TL parayı topladı. Yürüteç ise belli özelliklerin eklenmesi için İngiltere'den sipariş edildi. Yaklaşık 7 hafta sonra gelmesi beklenen yürütecin aynısı firmanın İstanbul'daki merkezinde Ayberk'e takıldı. Ayberk de bu cihaz yardımıyla da olsa mucize gibi ilk adımlarını attı. Ailesi bu anlarda büyük sevinç yaşadı. Anne Neslihan Akın, hayallerinin cihaz yardımıyla da olsa gerçek olduğunu, 9 yıl sonra oğlunun ilk adımlarını atmayı başardığını, artık kendi başına kullanmasını istediklerini söyledi.

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