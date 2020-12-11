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Küçük balık avlayanlara 27 bin TL ceza kesildi

11.12.2020 17:31 | Son Güncelleme:
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Küçük balık avlayanlara 27 bin TL ceza kesildi

Batı Karadeniz Grup Komutanlığı’na bağlı Sahil Güvenlik ekipleri, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Ekipleri ile müşterek yaptıkları denetimlerde 2 trol teknesinin küçük boyda hamsi avcılığı yaptıklarını tespit ederek toplamda 27 bin TL idari para cezası uyguladı.Zonguldak ve civarında Batı Karadeniz Grup Komutanlığı’na bağlı Sahil Güvenlik ekipleri avcılık faaliyetlerini sürdüren balıkçı teknelerine denetimler gerçekleştirdi.

Batı Karadeniz Grup Komutanlığı’na bağlı Sahil Güvenlik ekipleri, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Ekipleri ile müşterek yaptıkları denetimlerde 2 trol teknesinin küçük boyda hamsi avcılığı yaptıklarını tespit ederek toplamda 27 bin TL idari para cezası uyguladı.
Zonguldak ve civarında Batı Karadeniz Grup Komutanlığı’na bağlı Sahil Güvenlik ekipleri avcılık faaliyetlerini sürdüren balıkçı teknelerine denetimler gerçekleştirdi. Sahil Güvenlik ekipleri 2020 yılı balık avlanma sezonunun başlamasından bu yana Zonguldak ili ve çevresinde artan balık popülasyonuna istinaden balık avlama tekneleri faaliyetlerini denetledi. İl sınırları içerisinde 78 adet gırgır teknesi, 22 adet gırgır yardımcı teknesi, 30 adet orta su trol teknesi, 259 adet voli teknesi ve 32 adet perakende satış yeri kontrolü yapan Sahil Güvenlik ekipleri, toplam 6 bin 263 kasa ve 58 bin kilogram dökme balığının kontrolü yaparak kurallara uymayanlara toplam 82 bin 300 TL idari para cezası uyguladı.
Sahil Güvenlik ekipleri ayrıca son dönemlerde küçük boyda hamsi avlandığı ihbarları üzerine Zonguldak İl sınırları içerisinde konuşlu Sahil Güvenlik Ekipleri ve Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Ekipleri ile müşterek olarak kontrol ve denetimler gerçekleştirdi. 10 Aralık 2020 tarihinde Kdz. Ereğli İlçesinde avcılık faaliyetlerini sürdüren 2 adet orta su trol teknesinin küçük boyda hamsi avcılığı yaptığı tespit eden ekipler, toplam 27 bin TL idari para cezası uyguladı. Ekipler 22 ton hamsiye de el koyarken, denetimlerin bundan sonrada sıkı bir şekilde devam edeceği belirtildi.

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