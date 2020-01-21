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  4. Küçük Baran, hayata tutunmak için yardım bekliyor

Küçük Baran, hayata tutunmak için yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 09:55 | Son Güncelleme

  ÇORUM'da, Ercan- Nesibe çiftinin 3 yaşındaki çocukları Baran Özkadı, doğuştan yakalandığı multikistik displazik böbrek hastalığı nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor.

ÇORUM'da, Ercan- Nesibe çiftinin 3 yaşındaki çocukları Baran Özkadı, doğuştan yakalandığı multikistik displazik böbrek hastalığı nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor. Konuşamayan ve yürüyemeyen Baran, haftada 3 kez Ankara'ya gidip, tedavi oluyor. Çocuklarının hastalığından kurtulmasının yollarını arayan ve maddi olarak zorlandıklarını belirten Özkadı ailesi, yardımseverlerin desteğini bekliyor.
Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde oturan fabrika işçisi Ercan Özkadı (25) ile ev kadını Nesibe Özkadı'nın (25) çocukları Baran Özkadı (3), doğuştan yakalandığı multikistik displazik böbrek hastalığı için tedavi görüyor. Küçük Baran'ın böbrekleri, hastalığı nedeniyle çalışmıyor. Geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle birkaç kez ameliyat da olan Baran, akciğerine sıvı kaçtığı için boynuna açılan delikten nefes alabiliyor. Özkadı ailesi, konuşamayan ve yaşıtları gibi yürüyemeyen Baran'ı, hayatta tutabilmek için mücadele veriyor. Aile, çocuklarının tedavisi için haftada 3 kez, 234 kilometre yol kat ederek Ankara'ya gidip, geliyor. Baran'ın, yol masrafları, ilaç ve tedavi ücretlerini karşılamakta güçlük çeken aile, zor günler geçirdikleri belirterek, kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.
'HAFTALARCA YOĞUN BAKIMDAN ÇIKAMADI'
Oğlunun tedavisi için Çorum ile Ankara arasında mekik dokuduklarını anlatan anne Nesibe Özkadı, haftada 3 kez Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitmek zorunda olduklarını söyledi. Özkadı, "Baran'ın hastalığını anne karnındayken öğrendik. Doğduğunda 2 ay kuvözde kaldı. Ameliyatlar oldu, kalbi durdu ve haftalarca yoğun bakımdan çıkamadı. Yoğun bakımda yattığı günlerde akciğerlerine sıvı kaçtı. Bu nedenle boynuna açılan delikten hava alması sağlandı. Nefes alabilmesi için bir düzenek takıldı. Onsuz nefes alamıyor. Boynunda o olduğu için konuşamıyor da. Şu an rahatsızlıkları nedeniyle yaşıtları gibi hareket edemiyor ve yürüyemiyor" diye konuştu.
'ARTIK DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI'
Üç yıldır çocuklarının hayatta kalabilmesi için mücadele ettiklerini ifade eden Nesibe Özkadı, maddi ve manevi olarak da zor durumda olduklarını belirtti. Özkadı, "Baran iyileşene kadar Ankara'ya gitmek zorundayız. Devlet, tedavi masraflarına katkıda bulunuyor. Bazı ilaç ve ekipmanların yarısını da biz alıyoruz. İlaçları da aynı şekilde temin ediyoruz. Ancak ilaçları çok pahalı, devlet hepsini karşılamıyor. Gerek ilaçları gerekse Ankara'ya gidip gelme konusunda artık dayanacak gücümüz kalmadı. Şu an çok zorlanıyoruz" dedi.

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