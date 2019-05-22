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Küçük Baran'ın ölümünde sorumlulara yasal işlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 12:23 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, Eyüpsultan'da inşaat çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran Geldi'nin ölümüne ilişkin olayın sorumluları hakkında yasal işlem başlattı.

Küçük Baran'ın ölümünde sorumlulara yasal işlem

Olay, İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanında 2 arkadaşıyla oynayan 8 yaşındaki Baran Geldi, kazık direkleri çukuruna düştü. Arkadaşlarının mahalleliye bildirmesi üzerine durum itfaiye ekilenlerine haber verildi. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu çocuk 23.30 sıralarında sağ olarak çıkarıldı. Baran Geldi adlı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Geldi burada doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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VALİLİK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği, Eyüpsultan'da 9 yaşındaki çocuğun inşaattaki çukura düşerek ölümüyle ilgili sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Salı günü saat 18.30'da Eyüpsultan ilçesi İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran Geldi adlı yavrumuz hayatını kaybetmiştir. Meydana gelen bu üzücü olayın sorumluları hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır"

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eyüpsultan İstanbul Valiliği

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