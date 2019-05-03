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Küçük Berat, kaybolduğu gece yaşadıklarını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 18:05 | Son Güncelleme

Erzurum’un Narman ilçesinde kaybolduktan 26 sonra bulunan 10 yaşındaki Berat Akdemir, kaybolduğu gece yaşadıklarını anlattı.

Küçük Berat, kaybolduğu gece yaşadıklarını anlattı

Erzurum’un Narman ilçesinde kaybolduktan 26 sonra bulunan 10 yaşındaki Berat Akdemir, kaybolduğu gece yaşadıklarını anlattı. Küçük Berat, acıktığı zaman ot yediğini söyledi.
Olay, Narman ilçesine bağlı Koçkaya köyünde meydana geldi. 30 Nisan günü inekleri aramak için meraya giden 10 yaşındaki Berat Akdemir kayboldu. Köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki meraya giden Berat Akdemir, yolunu kaybetti. Aile bireyleri tarafından aranan Akdemir, bulunamayınca jandarmaya haber verildi. Bölgeye AFAD, jandarma, komando ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sabaha kadar süren arama çalışmalarında Berat Akdemir bulunamamıştı.

“26 sonra sevindirici haber geldi”
Küçük Berat’tan kaybolduktan 26 saat sonra sevindirici haber geldi. Erzurum’un Narman ilçesinde inekleri aramak için meraya giden 10 yaşındaki Berat Akdemir, Damarlıtaş ile Güvenlik köyü arasındaki arazide bulundu. Arama çalışmaları esnasında Oltu ilçesi sınırlarında bulunan Damarlıtaş köyü ile Narman ilçesi sınırlarında bulunan Güvenlik köyü arasındaki arazide küçük çocuk çobanlar tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.
Küçük Berat Narman Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Çocuk İntaniye Servisi’nde tedavi altına alındı. Berat’ın geceyi soğuk havada geçirmesi nedeniyle rüzgarın vücudunun değişik yerlerinde küçük yanıklara neden olduğu, kan değerinde de düşüklük tespit edildiği öğrenildi.

“Acıktığımda ot yedim”
Kaybolduğu gece yaşadıklarını anlatan Berat Akdemir, “Kayboldum, yolu bulamadım. Sonra ağaçların arasına gittim. Sabah çobanlar buldu beni. Annemlere telefon açtılar. Beni gelip götürdüler. Ot yedim. Karnımı doyurdum. Sonra beni buldular. Anneme götürdüler. Ağaçların arasında uyudum. Kurt geldi, kovaladım. Kaçtı” dedi.

“Kurt görmüş”
Çocukları kaybolduğu gün perişan olduklarını dile getiren anne Südret Akdemir, “Kaybolmuş, aradık bulamadık. Çoban bulmuş. Bir anda ortadan kaybolması bizi yıktı. Kurt görmüş. ‘Hu Allah hu Allah’ diyerek kurdu kovalamış. Altına yapmış korkusundan kalkamamış. Acıktığında ot yemiş. Kurdu da sopasıyla sürmüş, bulunduğunda sopası da kucağındaydı” diye konuştu.
Küçük Berat’ın tedavisinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.

Küçük Berat, kaybolduğu gece yaşadıklarını anlattı

Küçük Berat, kaybolduğu gece yaşadıklarını anlattı

Küçük Berat, kaybolduğu gece yaşadıklarını anlattı

Küçük Berat, kaybolduğu gece yaşadıklarını anlattı

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