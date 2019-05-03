Küçük Berat, kaybolduğu gece yaşadıklarını anlattı

Erzurum’un Narman ilçesinde kaybolduktan 26 sonra bulunan 10 yaşındaki Berat Akdemir, kaybolduğu gece yaşadıklarını anlattı. Küçük Berat, acıktığı zaman ot yediğini söyledi.

Olay, Narman ilçesine bağlı Koçkaya köyünde meydana geldi. 30 Nisan günü inekleri aramak için meraya giden 10 yaşındaki Berat Akdemir kayboldu. Köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki meraya giden Berat Akdemir, yolunu kaybetti. Aile bireyleri tarafından aranan Akdemir, bulunamayınca jandarmaya haber verildi. Bölgeye AFAD, jandarma, komando ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sabaha kadar süren arama çalışmalarında Berat Akdemir bulunamamıştı.

“26 sonra sevindirici haber geldi”

Küçük Berat’tan kaybolduktan 26 saat sonra sevindirici haber geldi. Erzurum’un Narman ilçesinde inekleri aramak için meraya giden 10 yaşındaki Berat Akdemir, Damarlıtaş ile Güvenlik köyü arasındaki arazide bulundu. Arama çalışmaları esnasında Oltu ilçesi sınırlarında bulunan Damarlıtaş köyü ile Narman ilçesi sınırlarında bulunan Güvenlik köyü arasındaki arazide küçük çocuk çobanlar tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Küçük Berat Narman Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Çocuk İntaniye Servisi’nde tedavi altına alındı. Berat’ın geceyi soğuk havada geçirmesi nedeniyle rüzgarın vücudunun değişik yerlerinde küçük yanıklara neden olduğu, kan değerinde de düşüklük tespit edildiği öğrenildi.