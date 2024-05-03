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Küçük bir barakadan Külliye'ye uzanan yol: Aksaraylı ayakkabı tamircisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek!

03.05.2024 14:41
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray'da küçük bir barakada ayakkabı tamirciliği yapan ve çöplerden topladığı ekmek ve diğer gıdalarla hayvanları besleyen Turgut Kılıç'ı Külliye'ye davet etti. Davetin gurur verici olduğunu ve çok mutlu olduğunu ifade eden Kılıç, "Ben yaptığım her işe Allah rızası niyetiyle başladım. Cumhurbaşkanımız benim videomu izlemiş, beğenmiş. Beni de görmek istemiş, haber göndermiş. Elhamdülillah haberini aldık. Ben de gideceğim Allah’ın izniyle." dedi.

Küçük bir barakadan Külliye'ye uzanan yol: Aksaraylı ayakkabı tamircisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek!

Aksaray’da çöplerden topladığı ekmek ve diğer gıda maddeleriyle hayvanları besleyen ayakkabı tamircisi Turgut Kılıç’ın (58) sosyal medyada ilgi çeken videosunu gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayakkabı tamircisi Kılıç’ı Külliyeye davet etti.

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KÜÇÜK BİR BARAKADAN KÜLLİYE'YE UZANAN YOLCULUK

Küçük bir barakada ayakkabı tamirciliği yaparak geçimini sağlayan Kılıç, barakasının hemen arkasındaki boş arazide hayvanları besliyor. Külliye’deki davete gitmek için hazırlık yapan Kılıç, “Ben yaptığım her işe Allah rızası niyetiyle başladım. Cumhurbaşkanımız benim videomu izlemiş, beğenmiş. Beni de görmek istemiş, haber göndermiş. Elhamdülillah haberini aldık. Ben de gideceğim Allah’ın izniyle. Davete icabet etmek lazım. Çünkü davet Cumhurbaşkanımızdan geliyor. Gurur verici bir şey, çok mutluyum, çok sevinçliyim” dedi.

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"HAYVANLARI SEVEREK ALLAH RIZASI İÇİN BESLİYORUM"

Hayvanlara karşı merhametli olunması gerektiğine dikkat çeken Kılıç, "Hayvanları severek Allah rızası için besliyorum. Onlara merhametim çok fazla, herkesin de merhamet etmesini istiyorum hayvanlara. Ekmekleri toplayacak yer çok. İnsanların ekmekleri fazla geliyor herhalde çöplere asmışlar, çöplerin içine atmışlar. Böyle bir şey olabilir mi? Saygısızlık aslında. O çöplerdeki ekmekler boşa mı gitsin, yazık. Bunları toplayıp getiriyorum. Burada kuşlara veriyorum aslında ama sadece kuşlar değil kediler de geliyor, köpekler de geliyor; kargalar, kumrular, sığırcıklar gibi çeşit çeşit hayvanlar gelip yiyorlar" diye konuştu.

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(İHA)
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray külliye
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