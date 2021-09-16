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Küçük bir detayın fark edilmesiyle kaybettiği altınlarına kavuştu

16.09.2021 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta imam Halil İbrahim Yüceal'ın (58) cami bahçesinde bulduğu altınlar, üzerine sarılı olduğu elektrik faturasındaki abone numarasından sahibi Durmuş Kaya'ya ulaşılarak teslim edildi.

Küçük bir detayın fark edilmesiyle kaybettiği altınlarına kavuştu

Yeşilyurt Mahallesi, Çiftlik Caddesi üzerindeki Asr-ı Saadet Camii'nin imamı Halil İbrahim Yüceal, 13 Eylül günü bahçede temizlik yaptığı sırada kağıt buldu. Kağıdı açtığında içinde iki yarım altın olduğunu gören Yüceal, bir süre sahibinin gelmesini bekledi.

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SARILI OLDUĞU KAĞIDIN ELEKTRİK FATURASI OLDUĞU FARK EDİLDİ

Kimse gelmeyince polise haber veren Yüceal, altınları tutanakla teslim etti. Altınların sarılı olduğu kağıdın elektrik faturası olduğunu fark eden ekipler, abone numarasından yola çıkarak altınların sahibinin Fatih Mahallesi'nde yaşayan Durmuş Kaya olduğunu belirledi. Altınlar polis merkezine çağırılan Kaya'ya teslim edildi.

"TORUNUMUN DÜĞÜNÜ İÇİN KULLANACAKTIM"

Altınlarını teslim alan Durmuş Kaya, "Altınları sardığım faturayla bulmuşlar beni. Nerede kaybettiğimi ben bilmiyordum. Camide namaz kılmıştım. Orada düşmüş. Bulanlardan Allah razı olsun. Torunumun düğünü olacaktı, onun için kullanacaktım" dedi. (DHA)

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Sivas
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