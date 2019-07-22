HABER

Küçük bir dikkatsizlik tüm emeklerini yok edebilir

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 12:22 | Son Güncelleme

Mangal kömürü üreticileri, küçük bir deliğin 3 aylık emeklerini yok etmemesi için 10 gün boyunca 24 saat nöbet tutuyor.Sivas’ın Zara ilçesi Eymir köyünde yıllardır mangal kömürü üretimi yapan Durmaz ailesi, 3 ay süren zorlu bir çalışmanın neticesinde elde etmek istedikleri mangal kömürlerinin, yanıp kül olmaması için yanan odun dağlarının başında 24 saat nöbet tutuyor.

Mangal kömürü üreticileri, küçük bir deliğin 3 aylık emeklerini yok etmemesi için 10 gün boyunca 24 saat nöbet tutuyor.
Sivas’ın Zara ilçesi Eymir köyünde yıllardır mangal kömürü üretimi yapan Durmaz ailesi, 3 ay süren zorlu bir çalışmanın neticesinde elde etmek istedikleri mangal kömürlerinin, yanıp kül olmaması için yanan odun dağlarının başında 24 saat nöbet tutuyor. Her yıl ailece Mardin’den Eymir köyüne gelen aile burada satın aldıkları Meşe ağaçlarını kesip bu ağaçları üst üste istifleyerek adeta odun dağları oluşturuyor. Ardından bu odun dağlarının üzeri saman ve toprakla kaplanıyor. Yaklaşık 3 ay süren hazırlık aşamasından sonra yakılan odunlar 10 gün boyunca saman ve toprakla kaplı kalıbın içerisinde yanıyor. Meşe odunları içeriden yanan ateşle 100 dereceye ulaşan sıcaklıkta küle dönüşmeden kömür halini alıyor. Odunların içten içe yanması sürerken üzerlerini kaplayan saman ve toprak kalıpta açılacak küçücük bir delik ise tüm odunların yanarak kül olmasına neden olabilir. Buda 3 aylık bir emek ve harcanan binlerce liranın yok olması demek. Bu nedenle aile bireyleri 10 gün boyunca 24 saat, içten içe yanan odun dağlarının başında nöbet tutup açılan delikleri zaman kaybetmeden kapatıyor.
24 Saat nöbet tutuyorlar
Mangal kömürü üreticisi Necip Durmaz beşikteki bebeğinden ailenin en yaşlı ferdine kadar el birliği içerisinde çalıştıklarını belirtip, “İhale ile satın aldığımız ağaçları kesip burada istifliyoruz. Ardından üzerilerini saman ve toprakla kapatıyoruz. Bunların yanarak kömüre dönüşmesi 10 gün sürüyor. Bu sırada eğer küçük bir açıklık oluşursa tüm odunlar küle dönebilir. Buda üç aylık emek ve harcadığımız paranın boşa gitmesi demektir. Bu nedenle geceleri bile nöbet tutuyoruz. 24 saat nöbet tutmak zorundayız”dedi.
Kömür ocakları çocukların oyun alanı
Ailenin tüm fertleri üretim aşamasında çalışırken, çalışma sahası aynı zamanda küçük çocuklarının da oyun alanı. Yürümeye yeni başlayan çocuklar bile kömür dağlarının içerisinde gezip oynuyor. Yaklaşık 4 aylarını çalışma sahası içerisinde geçiren çocuklar ise bu durumdan hiçte şikayetçi değil. Odunlar, üretilen kömür ve ocaklar onlar için adeta oyun parkı gibi. Çalışma sahasında oyunlar oynarken aynı zamanda büyüklerine işlerinde yardım da ediyorlar.

Küçük bir dikkatsizlik tüm emeklerini yok edebilir

Küçük bir dikkatsizlik tüm emeklerini yok edebilir

Küçük bir dikkatsizlik tüm emeklerini yok edebilir

Küçük bir dikkatsizlik tüm emeklerini yok edebilir

Küçük bir dikkatsizlik tüm emeklerini yok edebilir

Küçük bir dikkatsizlik tüm emeklerini yok edebilir

Küçük bir dikkatsizlik tüm emeklerini yok edebilir

Küçük bir dikkatsizlik tüm emeklerini yok edebilir

Küçük bir dikkatsizlik tüm emeklerini yok edebilir

Küçük bir dikkatsizlik tüm emeklerini yok edebilir

Küçük bir dikkatsizlik tüm emeklerini yok edebilir

Küçük bir dikkatsizlik tüm emeklerini yok edebilir

Küçük bir dikkatsizlik tüm emeklerini yok edebilir

Küçük bir dikkatsizlik tüm emeklerini yok edebilir

Küçük bir dikkatsizlik tüm emeklerini yok edebilir

Küçük bir dikkatsizlik tüm emeklerini yok edebilir

Küçük bir dikkatsizlik tüm emeklerini yok edebilir

Küçük bir dikkatsizlik tüm emeklerini yok edebilir

Küçük bir dikkatsizlik tüm emeklerini yok edebilir

Küçük bir dikkatsizlik tüm emeklerini yok edebilir

Küçük bir dikkatsizlik tüm emeklerini yok edebilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Transferde bomba patladı

Transferde bomba patladı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Trende ortalık bir anda karıştı!

Trende ortalık bir anda karıştı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düzce'deki felaket anlarını anlattı! 50-60 kişi böyle kurtuldu

Düzce'deki felaket anlarını anlattı!

İzmir'de otomobil dereye düştü

İzmir'de otomobil dereye düştü

Aydın'da genç baba vahşice katledildi

Genç baba vahşice katledildi

Market sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attı

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.