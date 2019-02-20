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Küçük bir oyunla başladığı tekvandoda dünya şampiyonu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 10:11 | Son Güncelleme

TEKVANDO salonuna gitmesine izin vermeyen babasına antrenörünün görüşmek istediğini, antrenörüne de babasının konuşmak istediğini söyleyip ikisini buluşturan Zeliha Ağrıs (20), 10 yaşında başladığı spor hayatını, dünya şampiyonluğuyla taçlandırdı.

Küçük bir oyunla başladığı tekvandoda dünya şampiyonu oldu

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - TEKVANDO salonuna gitmesine izin vermeyen babasına antrenörünün görüşmek istediğini, antrenörüne de babasının konuşmak istediğini söyleyip ikisini buluşturan Zeliha Ağrıs (20), 10 yaşında başladığı spor hayatını, dünya şampiyonluğuyla taçlandırdı.
Konya'da oturan Zeliha Ağrıs, derslerinden arta kalan zamanlarda babasının lokantasında zaman geçirirken, yakınında bulunan tekvando salonuna merak sardı. Salonda spor yapanlara özenen Zeliha Ağrıs, babasına tekvando öğrenmek istediğini söyledi. Olumsuz yanıt almasına rağmen pes etmeyen Zeliha Ağrıs, bir gün babasına, tekvando antrenörünün kendisini çağırdığını söyledi. Antrenöre de babasının görüşmek istediğini belirten Zeliha Ağrıs, bu küçük oyunla buluşturduğu ikiliyi ikna edip, tekvando öğrenme hayalini gerçekleştirdi.
Tekvandoya 10 yaşında başlayan Zeliha Ağrıs, 2 yıl sonra yıldızlar milli takımında yer aldı. 13 yaşında gençler Avrupa üçüncülüğünü elde eden Zeliha Ağrıs, 2015 yılında gençler Avrupa şampiyonu olurken, 2017 yılında büyükler dünya şampiyonasında altın madalya kazandı. Dünya şampiyonu milli sporcu, "Şimdiki hedefimiz takım halinde büyükler dünya şampiyonasına katılıp, dünya şampiyonu olmak. Her sporcunun hayali gibi olimpiyat şampiyonluğu kazanmayı hedefliyorum" diye konuştu.
Kazandığı başarıların kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Zeliha Ağrıs, tekvandoya başlangıç hikayesini şöyle anlattı:
"Konya'da babamın lokantası vardı. Yakınında da tekvando salonu bulunuyordu. Benim tekvandoya başlamama izin verilmemişti. Ben antrenörün yanına gittim, 'babam sizinle görüşmek istiyor' dedim. Babamın yanına da gidip, 'hoca seni çağırıyor' dedim. Böylelikle buluşturdum ve ufak oyunla tekvando sporuna başladım. Sonrasında kazandığım tüm şampiyonluklar ve olimpiyat hedefi benim için çok güzel duygu. Olimpiyat şampiyonu Türk sporcu olmak istiyorum."

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Küçük bir oyunla başladığı tekvandoda dünya şampiyonu olduKüçük bir oyunla başladığı tekvandoda dünya şampiyonu olduKüçük bir oyunla başladığı tekvandoda dünya şampiyonu olduKüçük bir oyunla başladığı tekvandoda dünya şampiyonu oldu

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