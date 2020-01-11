Küçük bir tamir atölyesiyle başladı, otomotiv firmasının Türkiye distribütörü oldu

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de yaşayan İsmail Vatansever (55), 30 metrekarelik oto tamirhanesinde başlayan başarı hikayesini, bir otomotiv firmasının Türkiye distribütörü olarak sürdürüyor. Vatansever, Yunanistan ve Suriye başta olmak üzere birçok ülkeye oto yedek parçası ihracatı yapıyor.

Bornova ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki 30 metrekarelik bir tamir atölyesinde mesleğe başlayan ​evli ve 2 çocuk babası İsmail Vatansever, çatısı sac kaplı, tabanı ise kanal kazılarak oluşturulmuş dükkanında uzun yıllar tamircilik yaptı. Müşterilerinin, çatısının sac kaplı olması nedeniyle özellikle yaz aylarında içerde güçlükle durabildiği atölyesinde önemli bir başarı öyküsü yazan Vatansever, daha sonra bir otomotiv firmasının Türkiye distribütörü oldu.

TORUNUNA MARKANIN ADINI VERDİ

Üniversite yıllarında ilk kullandığı otomobilin de aynı markaya ait olduğunu söyleyen Vatansever, şöyle konuştu:

"Ömrümü bu markaya adadım. Çalışıp, mücadele edip, marka aşkıyla bu hayalimi gerçekleştirdim. Şimdi torunuma bile bu markanın tersten okunuşu olan ismi verdim. Giderek verdiğimiz hizmeti geliştirdik. 2008 yılında Bornova 2'nci Sanayi Sitesi'ndeki 2 bin metrekarelik bir alanda aynı otomotiv firmasına hizmet vermeye başladık. Bana bu markanın Türkiye distribütörü olmamı teklif ettiler. Öncelikle orijinal yedek parçalarını temin etmeye başladık. 2018 yılında resmi olarak Türkiye distribütörü oldum. Şu an Türkiye'nin dört bir yanında yetkili servis olarak 175'ten fazla bayiimiz ve 12 bin 47 yetkili servisimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Yunanistan ve Suriye'ye yedek parça vermeye de başladık."

Ailece aynı otomobil firmasına hizmet verdiklerini anlatan İsmail Vatansever'in oğlu Mümin Vatansever (27), "Bulgaristan göçmeniyiz. Genelde göçmenler çalışkanlıkları ile bilinir. Babam da çok çalışkandır ve bu azminin karşılığını da alıyor. Bizler de büyüklerimizden öyle gördük ve devam ettiriyoruz" dedi.

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