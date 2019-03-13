Küçük börek ustası, aile geleneğini sürdürmek istiyor

NİS (AA) – SANJA JANACKOVİC - Sırbistan'ın güneyindeki Niş şehrinde bulunan 70 yıllık aile fırınında börek yapan 9 yaşındaki Novak Stevanovic, bir yandan eğitimine devam ederken bir yandan aile geleneği bu işi sürdürmek istiyor.

Küçük yaşına rağmen kolları sıvayıp börek ustalığına soyunan Stevanovic, daha oyun hamurlarıyla oynamayı bırakmadan börek hamuru açmaya başladı.

Nis şehri yakınlarında bulunan 70 yıllık fırında 5 yaşından beri börek yapan Stevanovic, aynı zamanda ülkenin en genç börek ustası olarak da biliniyor.

AA muhabirine bu işe nasıl başladığını ve gelecek planlarını anlatan Stevanovic, dedesi Ljubisa'nın 1951 yılında bir değirmen açtığını, ancak annesi ile babasının bu değirmeni daha sonra fırına dönüştürdüğü ifade etti.

Şehre özgü "Niş böreği" yapılan bu fırında kendini bildiğinden beri bolca vakit geçirdiğini söyleyen Stevanovic, "Buraya gelir oyun amaçlı olarak börek açardım." dedi.

Zaman içinde annesi ile babasının nasıl börek yaptığını izlemeye başladığını kaydeden Stevanovic, "İlk başlarda sadece izliyordum. Sonra ben de denemeye karar verdim. İlk böreğimi yaptığımda sadece 5 yaşındaydım." ifadelerini kullandı.