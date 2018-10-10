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Küçük Buğra'nın gururlandıran Atatürk sevgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 14:24 | Son Güncelleme

Kırşehir'de, annesinin işi için geldiği Valilik önündeki Atatürk büstünü seven 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Buğra Çelebi'nin davranışı takdir topladı - Kırşehir Valisi İbrahim Akın: "Çocuğumuz, Anadolu ailesinin yetiştirmiş olduğu evlatların, bu devletin kurucusuna nasıl baktığını, nasıl sevdiğini çocuksu duygularla ifade etti" - İlkokul öğrencisi Buğra Çelebi: "Ben Atatürk'ü çok seviyorum, her zaman da sevmeye devam edeceğim. Atatürk bizi düşmanlardan korudu"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, annesinin işi için geldiği Valilik binası önündeki Atatürk büstünü okşayarak seven 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Buğra Çelebi'nin bu davranışı kentte günün konusu oldu.

Merkez Bahçelievler Mahallesi'nde 3 çocuğu ile yaşayan Aysel Bulduk, bürokratik işlemleri için oğlu Buğra ile Valiliğe geldi. Annesi işlemlerini yaptırırken dışarıda bekleyen Buğra, Valilik binası önündeki Atatürk büstünün yanına geldi. Büstü okşayarak seven Buğra'yı o sırada bir kişi cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerin kentteki yerel medya ve ve sosyal medyada yayınlanması üzerine Buğra'nın bu davranışı takdirle karşılandı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, sosyal medyadaki görüntüleri izleyince duygulanarak Buğra ve annesi Aysel Bulduk'u Valiliğe davet ederek ağırladı. Aileyle bir süre sohbet eden Akın, Buğra'ya çeşitli hediyeler verdi.

Vali Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Buğra'nın, bu davranışı ve görüntülerinin sosyal medyaya yansımasından sonra toplumun gönlünde yer ettiğini vurgulayarak, onu tanımayı ve ağırlamayı arzuladığını söyledi.

Buğra'nın bu davranışını takdirle karşılandığını belirten Akın, şu değerlendirmede bulundu:

"Çocuğumuz, Anadolu ailesinin yetiştirmiş olduğu evlatların, bu devletin kurucusuna nasıl baktığını, nasıl sevdiğini çocuksu duygularla ifade etti. Bu nedenle kendisini ve onu yetiştiren annesini tebrik ediyorum. Sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum."

İlkokul 2. sınıf öğrencisi Buğra Çelebi de "Annemin Valilikte işi vardı. Ben de kapının önünde duruyordum. Atatürk'ü sevdim. Ben Atatürk'ü çok seviyorum, her zaman da sevmeye devam edeceğim. Atatürk bizi düşmanlardan korudu." diye konuştu.

Öte yandan, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, bulduğu parayı sahibine teslim eden ayakkabı boyacısı 64 yaşındaki Bilal Yalçınkaya'yı da makamına davet ederek, örnek davranışından dolayı kendisini kutladı.

Akın, Yalçınkaya'ya da çeşitli armağanlar verdi.

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Atatürk sevgisi İlkokul öğrencisi Buğra Çelebi

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