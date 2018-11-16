“Küçük Çamlıca Kulesi’ni temmuz ayında hizmete açmayı planlıyoruz”

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’nin tamamlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Tamamlayıcı diğer iş ve işlemlerin yapılmasından sonra bu kuleyi temmuz ayı gibi hizmete açmayı planlıyoruz.” dedi.

Yapımı devam eden Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi şantiyesinde incelemelerde bulunan Turhan, projeye ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi.

Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’nin İstanbul’un en yüksek noktalarından olan Küçük Çamlıca’da inşa edildiğini anımsatan Turhan, “TV Kulesi olmaktan öte her iki korulukta da dağınık olarak yerleşmiş onlarca anten kulesini tek yapıda toplayacak simge bir yapı olacaktır.” dedi.

Kulenin 218 metrelik kotta bulunan bir arazide inşa edildiği bilgisini paylaşan Turhan, kulenin toplam oturduğu alanın ise 2 bin 425 metrekare olduğunu dile getirdi.

-“4,5 milyon ziyaretçi bekleniyor”

Kulenin zeminden 369 metre yükseklikte bulunduğunu ve bunun deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğe karşılık geldiğini belirten Turhan, şöyle devam etti: