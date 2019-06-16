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Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi İnşaatındaki Son Durum (Havadan Görüntüler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 10:25 | Son Güncelleme

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında restoran, seyir terası gibi sosyal alanların bulunacağı katların montajı tamamlandı.

Haber: Ali AKSOYER/ İSTANBUL, (DHA) Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında restoran, seyir terası gibi sosyal alanların bulunacağı katların montajı tamamlandı. Kulenin alt bölümlerinin giydirilme işlemlerinde ise sona yaklaşılıyor. Kulenin yıl sonunda hizmete alınması için çalışmalar 724 devam ediyor 2016 YILINDAN BU YANA İNŞAAT SÜRÜYOR Büyük Çamlıca Camisi'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesindeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında start verilmişti. 221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının ardından kulenin antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümünün yapımına başlanmıştı. Kulenin bin 400 ton ağırlığındaki anteni ise hidrolik krikolarla kule içinden yükseltilmişti. BU YIL İÇİNDE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesi betonarme bölümünde kaplama ve giydirme işlemleri sürüyor. Bugüne kadar restoran, seyir terası gibi alanların bulunacağı katlar tamamlanarak tamamlandı. Alt katlarda ise çalışma tabandan başlanarak yukarı doğru devam ediyor. Yeni katlar tamamlandıkça hidrolik krikolarla kaldırılarak bir diğer katın inşasına başlanıyor. İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacak. Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terası da yer alacak. Projenin bu yıl içinde tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor. HEM GÖRSEL HEM DE ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK AZALACAK Bittiğinde toplam yüksekliği 388,5 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak. 300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede, kule sayesinde, tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve kişilere yayıncılık hizmeti verilmesi planlanıyor. Kulenin hizmete alınmasıyla Çamlıca'da görüntü kirliliği yaratan televizyon ve cep telefonu vericisi taşıyan kuleler de sökülerek yerlerinden kaldırılacak. Kule sayesinde frekansların birleşmesi ile elektromanyetik kirliliğin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

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