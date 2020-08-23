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Küçük Çamlıca TV Radyo Kulesi Eylül ayı içerisinde açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2020 15:29 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Küçük Çamlıca TV Radyo Kulesi'nde incelemelerde bulunarak, "İnşallah kuleyi eylül ayı içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz. İstanbul'un sembollerinden biri olacak olan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da titizlikle takip ettiği bu projede yer almaktan büyük bir mutluluk, açılışının bize nasip olacak olmasından da ayrıca gurur duyuyoruz" dedi.

Küçük Çamlıca TV Radyo Kulesi Eylül ayı içerisinde açılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Karaismailoğlu, haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat ziyaret ettiği ve en kısa sürede açılması için talimatlandırdığı Küçük Çamlıca TV Radyo Kulesi'nde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Yatırımın her detayını, iş kalemlerinin işleyişini yerinde gören Bakan Karaismailoğlu, firma yetkililerinin sunumlarını da dinledi. Bu yatırımla İstanbul'un haberleşme altyapısını geliştireceklerini ifade eden Karaismailoğlu, 369 metre yüksekliğindeki kulede 600 metrekare seyir terasının, 100 ana ve 13 yedek olmak üzere toplam 113 adet 5 Kw vericisinin bulunduğunu, kuleden 40 ulusal radyo, 19 ulusal TV, 29 bölgesel radyo, 35 yerel radyo ve 1 yerel TV'nin yayın yapacağını söyledi. Karaismailoğlu yayın sistemlerinin program girişlerinin, hem yedekli uydu anteni ile hem de f/o kablolar vasıtasıyla alınabilecek şekilde yedeklendiği ayrıntısını da paylaştı. Kulenin mekanik sistemlerinin montajının ve devreye alınma işlemlerinin, pano ve trafoların montajlarının, saha içi yol imalatlarının, yapısal peyzaj imalatlarının ve amfitiyatro imalatlarının da tamamlandığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, Küçük Çamlıca TV Radyo Kulesi'nin İstanbul'da görüntü kirliliği oluşturan anten ve kulelerin tek bir noktada toplanarak çevreye de yararlı olması amacıyla yapıldığını anımsattı.

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PROJE, YEŞİL ALAN KAPASİTESİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Küçük Çamlıca TV Kulesi Projesi'nde peyzaj çalışmalarının da kesintisiz devam ettiğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, yatırımın yeşil ve çevre ile iç içe olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile projedeki yeşil alan kapasitesinin de artırıldığını belirtti. Yatırımın 3 bin metrekare olan çim alanının 2 katına çıkartılarak 6 bin metrekareye yükseltildiğini kaydeden Karaismailoğlu, erguvan, sedir, gürgen, sakız, zeytin, manolya, taflan ve ardıç olmak üzere 8 ayrı ağaç çeşidinin olduğu toplam 1780 ağacın projeyi çevreleyeceğini söyledi.

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'RADYOLARIN BÜTÜN TEST YAYINLARINDA BAŞARI SAĞLADIK'

Çamlıca Kulesi'nin faaliyete geçmesi ile İstanbul'daki tüm radyo kanallarının bu merkezden yayın yapacağını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, Fm-1,2,3,4 ve Fm-5 anten ve combiner sistemlerinde montaj ve testlerin bitirilerek, fm vericilerinden başarı ile test yayını yapıldığını söyledi. Karaismailoğlu, "Aynı anda bütün testlerde başarı sağladık. Bu dünyada bir ilktir. Ayrıca radyo kanallarının neredeyse tamamına yakını ile sözleşmeleri imzaladık. Bütün kanallar ile de sözleşme imza süreci kısa sürede tamamlanacaktır" diye konuştu.

'AÇILIŞ İÇİN HAZIRLIKLAR SON SÜRAT DEVAM EDİYOR'

Karaismailoğlu, projenin öneminin farkında olduklarını da vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile haziran ayında kuleye ziyaret gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı yatırımın en kısa sürede hizmete alınması oldu. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı son sürat sürdürüyoruz. İnşallah kuleyi eylül ayı içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz. İstanbul'un sembollerinden biri olacak olan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da titizlikle takip ettiği bu projede yer almaktan büyük bir mutluluk, açılışının bize nasip olacak olmasından da ayrıca gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

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