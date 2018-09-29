Küçük Cansu ablasının kaderini yaşamak istemiyor

Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlara küçük kızın tedavisi için gerekli olan ilacın temini için başvuran aile, yurt dışından getirilecek ilaçla evlatlarının ayağı kalkacağı günü umutla bekliyor.

- "Arkadaşlarım gibi koşmak ve oynamak istiyorum"

Cansu Bozan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı zorluğa rağmen hayata tutunduğunu ifade ederek, "Bana ilaç gerekiyor, o ilacı alıp iyileşmek istiyorum. Arkadaşlarım gibi koşmak ve oynamak istiyorum. Annem ve babam yürüyemediğim için çok üzülüyor, onları da üzmek istemiyorum. İnşallah bu hastalıktan kurtulup yürürüm." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğanı çok sevdiğini söyleyen Cansu Bozan, "Cumhurbaşkanım ne olur ilacıma el at, seni çok seviyorum. Benim gibi çok hasta var, onlara da yardımcı ol. Anne ve babalar artık üzülmesin. Tek isteğim iyileşmek. Bir kardeşimi bu hastalıktan kaybettik ben yaşamak istiyorum." ifadesini kullandı.

Anne Nagehan Bozan da kızları Şeydanur'un acısının halen taze olduğunu anlatarak, "İlk kızım Şeydanur'u kaybettiğimizde çok zorluk çektim. Cansu'ya da 2 yaşındayken SMA Tip 3 kas hastalığı tanısı konuldu. Şeydanur'u kaybettik, Cansu'yu da kaybetmek istemiyoruz, tedavisi var. Sağlık Bakanlığınca Tip 1'li kas hastalarının ilaçla tedavisine başladı ama Tip 3 kas hastalarına bu ilacı kullanmak zaman alacak." dedi.