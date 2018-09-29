HABER

Küçük Cansu ablasının kaderini yaşamak istemiyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.09.2018 12:34 | Son Güncelleme

Erzurum'da, 10 yıl önce ablası Şeydanur'u kas hastalığından kaybeden, kendisi de aynı rahatsızlığa yakalanan 8 yaşındaki Cansu Bozan, yurt dışından gelecek ilacı bekliyor - Cansu Bozan: - "Cumhurbaşkanım ne olur ilacıma el at, seni çok seviyorum. Benim gibi çok hasta var onlara da yardımcı ol. Anne ve babalar artık üzülmesin. Tek isteğim iyileşmek. Bir kardeşimi bu hastalıktan kaybettik ben yaşamak istiyorum" - Anne Nagehan Bozan: "İlk kızım Şeydanur'u kaybettiğimizde çok zorluk çektim. Cansu'ya da 2 yaşındayken SMA Tip 3 kas hastalığı tanısı konuldu. Şeydanur'u kaybettik, Cansu'yu da kaybetmek istemiyoruz, tedavisi var"

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da, kas hastalığı nedeniyle ablası Şeydanur'u 10 yıl önce kaybeden, kendisi de aynı rahatsızlığa yakalanan 8 yaşındaki Cansu Bozan, ablasının kaderini yaşamak istemiyor.

Aziziye ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 2. Nene Hatun Caddesi'nde yaşayan Nagehan ve Özcan Bozan çiftinin ilk çocuğu Şeydanur Bozan, kas ile sinir erimesiyle ortaya çıkan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası olarak dünyaya geldi.

Şeydanur'un rahatsızlığının genetik olduğunu öğrenen aile, 10 yıl önce 8 yaşındaki kızlarını kaybetti.

Çiftin dünyaya gelen ikinci çocukları Cansu Bozan (8) da 2 yaşında iken söz konusu hastalığa yakalandı. Rahatsızlık nedeniyle İstanbul, Ankara gibi kentlerde tedavi gören Cansu'ya TİP 3 kas hastalığı tanısı konuldu.

Tekerlekli sandalyeyle hayatını sürdüren 3. sınıf öğrencisi Cansu, Erzurum'da özel bir merkezde fizik tedavi ile terapi görüyor.

Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlara küçük kızın tedavisi için gerekli olan ilacın temini için başvuran aile, yurt dışından getirilecek ilaçla evlatlarının ayağı kalkacağı günü umutla bekliyor.

- "Arkadaşlarım gibi koşmak ve oynamak istiyorum"

Cansu Bozan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı zorluğa rağmen hayata tutunduğunu ifade ederek, "Bana ilaç gerekiyor, o ilacı alıp iyileşmek istiyorum. Arkadaşlarım gibi koşmak ve oynamak istiyorum. Annem ve babam yürüyemediğim için çok üzülüyor, onları da üzmek istemiyorum. İnşallah bu hastalıktan kurtulup yürürüm." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğanı çok sevdiğini söyleyen Cansu Bozan, "Cumhurbaşkanım ne olur ilacıma el at, seni çok seviyorum. Benim gibi çok hasta var, onlara da yardımcı ol. Anne ve babalar artık üzülmesin. Tek isteğim iyileşmek. Bir kardeşimi bu hastalıktan kaybettik ben yaşamak istiyorum." ifadesini kullandı.

Anne Nagehan Bozan da kızları Şeydanur'un acısının halen taze olduğunu anlatarak, "İlk kızım Şeydanur'u kaybettiğimizde çok zorluk çektim. Cansu'ya da 2 yaşındayken SMA Tip 3 kas hastalığı tanısı konuldu. Şeydanur'u kaybettik, Cansu'yu da kaybetmek istemiyoruz, tedavisi var. Sağlık Bakanlığınca Tip 1'li kas hastalarının ilaçla tedavisine başladı ama Tip 3 kas hastalarına bu ilacı kullanmak zaman alacak." dedi.

Bozan, daha fazla vakit kaybetmeden Cansu'yu tedavi ettirmek istediklerini, bir kızını daha kaybetmeye gücünün yetmeyeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kızım için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, Sağlık Bakanlığı ve yetkilerden tek isteğimiz yurt dışındaki ilacın temin edilmesi. Tek hayalim Cansu yürüsün, koşsun. İlk kızımda hastalığı fark edemedik ama Cansu'nun tedavisi var. Bizim için tek doz bile Cansu'nun yürümesi için büyük umut. Bizim gibi hastası olanlar da var. Hepsinin tedaviye ve bu ilaca ihtiyacı var."

Nagehan Bozan, yurt dışındaki ilacın çok pahalı olduğunu belirterek, ilacın temini için Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili makamlara başvurduklarını kaydetti.

Cansu'nun sağlık durumun iyiye gitmediğini ve bel bölgesinde erime başladığını vurgulayan anne Bozan, Cansu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini, ona video göndereceğini sözlerine ekledi.

Baba Özcan Bozan, tek hayalinin kızının yürüyeceği günü görmek olduğunu belirtti.

- Cansu, desteksiz yürüyebilir

Uzman Dr. Fizyoterapist Yavuz Selim Turan, küçük kızın özel bir rehabilitasyon merkezinde 3 yıldır fizyoterapi aldığını aktardı.

Cansu Bozan'ın protez desteğiyle kısmen yürüyebildiği anlatan Turan, kas hastalığının genel itibariyle yerinde seyreden bir hastalık olmadığını vurguladı.

Yurt dışından getirilecek ilacın etki göstermesi durumunda Cansu'nun desteksiz yürümesinin daha kolay olacağına dikkati çeken Turan, "Bu ilaç Sağlık Bakanlığından onaylı, bireysel anlamda kişinin alabileceği ilaç değil. Şu an için Tip 1 hastaları kullanıyor, Tip 2 ve 3'ler için gündemde değil, çünkü ilaçların fiyatı çok yüksek." dedi.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!
“Spor tam anlamıyla doğal bir bypass demektir”“Spor tam anlamıyla doğal bir bypass demektir”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cansu Bozan Erzurum Kader kas hastası Nagehan bozan

En Çok Okunan Haberler

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

''Ronaldo bana tecavüz etti''

''Ronaldo bana tecavüz etti''

Galatasaray'ı yasa boğan ölüm!

Galatasaray'ı yasa boğan ölüm!

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

İlginizi Çekebilir

70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı

70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı

Uzmanlar uyardı! İşte en zararlı uyku pozisyonu

Uzmanlar uyardı! İşte en zararlı uyku pozisyonu

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

Güneş lekesi nedir? Güneş lekeleri nasıl geçer? Güneş lekelerine çözüm önerisi! Güneş lekeleri nasıl oluşur? İşte güneş lekesi tedavi süreci

Güneş lekesi nedir? Güneş lekeleri nasıl geçer? Güneş lekelerine çözüm önerisi! Güneş lekeleri nasıl oluşur? İşte güneş lekesi tedavi süreci

Anne sütünün faydaları saymakla bitmiyor!

Anne sütünün faydaları saymakla bitmiyor!

Bana çocukluğunu anlat, sana nasıl bir yaşlı olacağını söyleyeyim!

Bana çocukluğunu anlat, sana nasıl bir yaşlı olacağını söyleyeyim!

Grip aşısı ne zaman yapılmalı? Grip için ne iyi gelir? Grip ilaçları nasıl kullanılmalı? Grip tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenler

Grip aşısı ne zaman yapılmalı? Grip için ne iyi gelir? Grip ilaçları nasıl kullanılmalı? Grip tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenler

Unutkanlığı Alzheimer'dan ayıran 10 unsur

Unutkanlığı Alzheimer'dan ayıran 10 unsur

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.