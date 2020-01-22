HABER
  4. Küçük çobanlar ayağı kırılan at için seferber oldu

Küçük çobanlar ayağı kırılan at için seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 11:51 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesinde dağda hayvanları otlatırken ayağı kırıldığı için ölüme terk edilen bir at bulan iki küçük kardeş sayesinde at tedavi altına alındı.Sason ilçesine bağlı Dereiçi köyü kırsalında hayvanları otlatmaya götüren küçük yaştaki iki kardeş, bir atın ayağının kırıldığını görünce duyarsız kalmayarak durumu ilçede görev yapan gazetecilere bildirdi.

Batman’ın Sason ilçesinde dağda hayvanları otlatırken ayağı kırıldığı için ölüme terk edilen bir at bulan iki küçük kardeş sayesinde at tedavi altına alındı.
Sason ilçesine bağlı Dereiçi köyü kırsalında hayvanları otlatmaya götüren küçük yaştaki iki kardeş, bir atın ayağının kırıldığını görünce duyarsız kalmayarak durumu ilçede görev yapan gazetecilere bildirdi. İlk etapta kendi imkanlarıyla ayağı kırılan ata yardım etmeye çalışan çocuklar, çevrede buldukları çuvalla atın kırılan ayağını sarmaya çalıştı. Atın durumunun haber yapılmasının ardından Batman’daki hayvansever bir vatandaş, çocukların aileleri ile iletişime geçerek yaralı ata yardım etmek istediğini söyledi. Çocuklar bu duruma çok sevinirken, dağdan köydeki eve getirilen yaralı at hayvansever vatandaşın gönderdiği araçla tedaviye gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi
En içten temizlikEn içten temizlik
HDP önündeki eylemde 142'nci gün; aile sayısı 73 olduHDP önündeki eylemde 142'nci gün; aile sayısı 73 oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Hırsız sert kayaya çarptı! O anlar kamerada

Hırsız sert kayaya çarptı! O anlar kamerada

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polisin kumar baskınında panikleyince kaçtığı balkonda mahsur kaldı

Gece vakti basılınca panikledi, mahsur kaldı

Metruk evde yaralı bulunan Muhammed'den acı haber geldi

Terk edilmiş evde bulunan Muhammed'den acı haber...

Kar topu oynarken vücudunda yanık oluşan 8 yaşındaki Mirzah taburcu oldu

Kar topu oynarken vücudunda yanık oluşan 8 yaşındaki Mirzah taburcu oldu

Birliğinden kaçan firari asker 26 yıl sonra yakalandı

Firari asker 26 yıl sonra yakalandı! Şu anda 58 yaşında...

Süleyman Soylu: Ne terör ne uyuşturucu bu ülkenin hiçbir evladının kaderi olamaz

Süleyman Soylu: Ne terör ne uyuşturucu bu ülkenin hiçbir evladının kaderi olamaz

Tel Abyad'da saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.