Küçük çobanlar ayağı kırılan at için seferber oldu

Batman’ın Sason ilçesinde dağda hayvanları otlatırken ayağı kırıldığı için ölüme terk edilen bir at bulan iki küçük kardeş sayesinde at tedavi altına alındı.

Sason ilçesine bağlı Dereiçi köyü kırsalında hayvanları otlatmaya götüren küçük yaştaki iki kardeş, bir atın ayağının kırıldığını görünce duyarsız kalmayarak durumu ilçede görev yapan gazetecilere bildirdi. İlk etapta kendi imkanlarıyla ayağı kırılan ata yardım etmeye çalışan çocuklar, çevrede buldukları çuvalla atın kırılan ayağını sarmaya çalıştı. Atın durumunun haber yapılmasının ardından Batman’daki hayvansever bir vatandaş, çocukların aileleri ile iletişime geçerek yaralı ata yardım etmek istediğini söyledi. Çocuklar bu duruma çok sevinirken, dağdan köydeki eve getirilen yaralı at hayvansever vatandaşın gönderdiği araçla tedaviye gönderildi.