Küçük çocuğa babadan sokak ortasında dayak

"Her gün dövüyormuş"

Olayla ilgili bilgi veren bir görgü tanığı, "Dün gece saatlerinde bir ses geldi, balkona çıktım. Babası, çocuğu yerde hırpalarcasına baya vurdu. Her gün çocuğunu dövüyormuş duyduğum kadarıyla. Bu adam bu mahallede oturmuyor, hiç görmedim. Dün de olay olduğu sırada mahallemizde bulunan yakınlarına misafirliğe gelmişler sanırım. Zaten baba çocuğunu döverken, arabada bulunan bir kadın ağlıyordu. Çocuk 10 yaşından daha küçüktü. Çocuğun bağırmasıyla etrafta toplandılar. Adam, mahallelinin toplandığını görünce çocuğu arabaya aldı ve gittiler. Çocuğun çığlıklarını duyunca her seferinde daha kötü hissettim. İnip yardım etmek istesem olay zaten 20 saniyelikti. İnşallah gözaltı olur" şeklinde konuştu.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. Çocuk, doktor raporu için hastaneye sevk edildi.



